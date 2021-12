Những hình ảnh đầu tiên của siêu xe Maserati MC20 Convertible

Thời gian tới đây cũng chính là thời điểm để biến thể mui trần của MC20 tỏa sáng, chinh phục những khách hàng đam mê. Vừa qua, những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe MC20 mui trần trong quá trình thử nghiệm đã được Maserati hé lộ. Chiếc Maserati MC20 Convertible 2022 mới thử nghiệm này đã có dịp dạo quanh thành phố Modena, Ý để có được những bức ảnh đầu tiên. Về thiết kế tổng thể, thông thường những chiếc siêu xe mui trần sẽ không quá khác biệt so với phiên bản Coupe và những thay đổi thường tập trung vào cấu trúc mui đóng mở. Chiếc xe thử nghiệm này được khoác lên mình lớp áo ngụy trang màu xanh với các họa tiết trắng với dụ ý gợi nhắc về hình ảnh bầu trời. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn của MC20 Coupe và MC20 Convertible khi bản mui trần sẽ đem tới cho khách hàng một mẫu xe với không gian mở cùng bầu trời xanh. Qua lớp ngụy trang có thể thấy một số chi tiết khác biệt so với phiên bản Coupe trên MC20 chính là các chi tiết như cột A của xe, đường viền trên mái cũng như phần nắp sau của chiếc xe. Hiện tại các chi tiết thay đổi vẫn được Maserati ngụy trang rất kỹ, tuy nhiên có thể nhận thấy cấu trúc mui xe đã được thay đổi cùng phần nắp sau đã được thiết kế lại thay vì nắp kính trên phiên bản Coupe. Phần ngụy trang này đã này đang che giấu cơ chế ngả mái, nắp động cơ phía sau được tinh chỉnh lại. Maserati MC20 mui trần nhiều khả năng sẽ vẫn được động cơ tăng áp kép V6 3.0 lít đặt giữa với khả năng sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Về nguyên bản, phiên bản Coupe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h tăng tốc trong vòng 2,9 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 325 km/h. Tuy nhiên, phiên bản mui trần thông thường sẽ có thời gian tăng tốc chậm hơn so với bản Coupe do trọng lượng tổng thể nặng hơn Sau các biến thể Coupe và mui trần, MC20 có thể sẽ có thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn, phù hợp với chiến lược điện khí hóa của Maserati cho tất cả những dòng xe của mình. Maserati không ấn định ngày ra mắt mẫu xe mui trần MC20 nhưng có thể sẽ được ra mắt vào khoảng đầu năm 2022 do hiện tại đã có những hình ảnh hé lộ đầu tiên và đây chỉ là một biến thể dựa trên dòng xe có sẵn. MC20 được thiết kế với sự sáng tạo, mọi chi tiết thiết kế đều hữu dụng: cửa cánh bướm không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn cải thiện tính công thái học của xe và cho phép ra vào cabin một cách tối ưu. Việc tập trung vào hiệu suất đã dẫn đến việc hình thành một chiếc xe với cá tính độc đáo, tính khí động học tinh tế và những đường nét không thể nhầm lẫn với bất kì mẫu xe nào khác. Kiểu dáng của Maserati MC20 2021 được phát triển trong suốt 24 tháng, với sự góp sức của các phương pháp sáng tạo đặc biệt đến từ đội ngũ kỹ sư làm việc tại phòng thí nghiệm công nghệ Maserati Innovation Lab, chuyên gia kỹ thuật phòng thí nghiệm động cơ Maserati Engine Lab, đặc biệt là những nhà thiết kế Maserati Style Centre.Siêu xe Maserati MC20 mui trần được đặt theo tên của một cơn gió dữ dội khác của vùng Địa Trung Hải, mang tính cách mạng và sự khác biệt độc đáo. Thời khắc đếm ngược cho buổi công chiếu ra mắt đã chính thức bắt đầu. Maserati có lịch sử về việc đặt tên các dòng xe của mình theo những cơn gió mạnh mẽ nổi tiếng trên thế giới. Bắt đầu vào năm 1963 với dòng xe Mistral huyền thoại, tiếp đó là Ghibli, Bora và Khamsin. Năm 2016, chiếc SUV đầu tiên của Thương hiệu được đặt tên là Levante. Video: Lộ diện Maserati MC20 Convertible mui trần.

Thời gian tới đây cũng chính là thời điểm để biến thể mui trần của MC20 tỏa sáng, chinh phục những khách hàng đam mê. Vừa qua, những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe MC20 mui trần trong quá trình thử nghiệm đã được Maserati hé lộ. Chiếc Maserati MC20 Convertible 2022 mới thử nghiệm này đã có dịp dạo quanh thành phố Modena, Ý để có được những bức ảnh đầu tiên. Về thiết kế tổng thể, thông thường những chiếc siêu xe mui trần sẽ không quá khác biệt so với phiên bản Coupe và những thay đổi thường tập trung vào cấu trúc mui đóng mở. Chiếc xe thử nghiệm này được khoác lên mình lớp áo ngụy trang màu xanh với các họa tiết trắng với dụ ý gợi nhắc về hình ảnh bầu trời. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn của MC20 Coupe và MC20 Convertible khi bản mui trần sẽ đem tới cho khách hàng một mẫu xe với không gian mở cùng bầu trời xanh. Qua lớp ngụy trang có thể thấy một số chi tiết khác biệt so với phiên bản Coupe trên MC20 chính là các chi tiết như cột A của xe, đường viền trên mái cũng như phần nắp sau của chiếc xe. Hiện tại các chi tiết thay đổi vẫn được Maserati ngụy trang rất kỹ, tuy nhiên có thể nhận thấy cấu trúc mui xe đã được thay đổi cùng phần nắp sau đã được thiết kế lại thay vì nắp kính trên phiên bản Coupe. Phần ngụy trang này đã này đang che giấu cơ chế ngả mái, nắp động cơ phía sau được tinh chỉnh lại. Maserati MC20 mui trần nhiều khả năng sẽ vẫn được động cơ tăng áp kép V6 3.0 lít đặt giữa với khả năng sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Về nguyên bản, phiên bản Coupe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h tăng tốc trong vòng 2,9 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 325 km/h. Tuy nhiên, phiên bản mui trần thông thường sẽ có thời gian tăng tốc chậm hơn so với bản Coupe do trọng lượng tổng thể nặng hơn Sau các biến thể Coupe và mui trần, MC20 có thể sẽ có thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn, phù hợp với chiến lược điện khí hóa của Maserati cho tất cả những dòng xe của mình. Maserati không ấn định ngày ra mắt mẫu xe mui trần MC20 nhưng có thể sẽ được ra mắt vào khoảng đầu năm 2022 do hiện tại đã có những hình ảnh hé lộ đầu tiên và đây chỉ là một biến thể dựa trên dòng xe có sẵn. MC20 được thiết kế với sự sáng tạo, mọi chi tiết thiết kế đều hữu dụng: cửa cánh bướm không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn cải thiện tính công thái học của xe và cho phép ra vào cabin một cách tối ưu. Việc tập trung vào hiệu suất đã dẫn đến việc hình thành một chiếc xe với cá tính độc đáo, tính khí động học tinh tế và những đường nét không thể nhầm lẫn với bất kì mẫu xe nào khác. Kiểu dáng của Maserati MC20 2021 được phát triển trong suốt 24 tháng, với sự góp sức của các phương pháp sáng tạo đặc biệt đến từ đội ngũ kỹ sư làm việc tại phòng thí nghiệm công nghệ Maserati Innovation Lab, chuyên gia kỹ thuật phòng thí nghiệm động cơ Maserati Engine Lab, đặc biệt là những nhà thiết kế Maserati Style Centre. Siêu xe Maserati MC20 mui trần được đặt theo tên của một cơn gió dữ dội khác của vùng Địa Trung Hải, mang tính cách mạng và sự khác biệt độc đáo. Thời khắc đếm ngược cho buổi công chiếu ra mắt đã chính thức bắt đầu. Maserati có lịch sử về việc đặt tên các dòng xe của mình theo những cơn gió mạnh mẽ nổi tiếng trên thế giới. Bắt đầu vào năm 1963 với dòng xe Mistral huyền thoại, tiếp đó là Ghibli, Bora và Khamsin. Năm 2016, chiếc SUV đầu tiên của Thương hiệu được đặt tên là Levante. Video: Lộ diện Maserati MC20 Convertible mui trần.