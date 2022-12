Lý do BMW X3 lắp ráp tại Việt Nam có giá rẻ hơn xe nhập?

Cách đây không lâu, BMW Group đã chính thức tuyên bố sẽ hợp tác với Trường Hải Auto Corporation (THACO) để lắp ráp 4 mẫu ôtô tại Việt Nam, bao gồm 3-Series, 5-Series, X3 và X5. Hiện THACO chưa công bố giá bán, thông số kỹ thuật và thời gian chính thức khởi động dây chuyền lắp ráp cho từng mẫu xe kể trên. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật được cho là của BMW X3 lắp ráp Việt Nam đã bất ngờ bị rò rỉ.

Theo thông số rò rỉ này, BMW X3 lắp ráp trong nước sẽ có 3 bản trang bị, bao gồm X3 sDrive20i, X3 sDrive20i M Sport và X3 xDrive30i M Sport. Có thể thấy rằng bản tiêu chuẩn và tầm trung của BMW X3 lắp ráp trong nước đã thay đổi so với xe nhập khẩu. Hiện BMW X3 nhập khẩu nguyên chiếc đang được bán tại Việt Nam với 3 bản trang bị là X3 xDrive20i, X3 xDrive20i xLine và X3 xDrive30i M Sport. Như vậy, chỉ có bản cao cấp nhất là BMW X3 xDrive30i M Sport được giữ lại ở xe lắp ráp trong nước.

Ở bản BMW X3 sDrive20i lắp ráp trong nước, mẫu SUV hạng sang này sẽ sở hữu những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha LED toàn phần, baga nóc, viền cửa sổ màu đen bóng và vành la-zăng 19 inch với thiết kế chấu hình chữ "V". Trong khi đó, bản X3 sDrive20i M Sport có thêm cụm đèn pha LED thích ứng, vành hợp kim 19 inch với chấu chữ "Y" và cùm phanh hiệu suất cao M Sport màu xanh. Riêng BMW X3 xDrive30i M Sport lắp ráp trong nước sẽ đi kèm cùm phanh hiệu suất cao M Sport màu đỏ làm điểm nhấn.

Bước vào bên trong BMW X3 lắp ráp trong nước, khách hàng Việt sẽ bắt gặp những trang bị như ghế bọc da nhân tạo Sensatec, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5,1 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây và hệ thống âm thanh HIFI ở bản tiêu chuẩn X3 sDrive20i. Với bản tầm trung X3 sDrive20i M Sport, xe có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, vô lăng thể thao M Sport tích hợp trợ lực điện biến thiên, hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp hơn và gói nước hoa nội thất.

Trong 3 bản trang bị của BMW X3 lắp ráp trong nước, X3 xDrive30i M Sport giảm giá mạnh nhất so với xe nhập khẩu.

Theo bảng giá rò rỉ, BMW X3 sDrive20i lắp ráp trong nước sẽ có giá 1,799 tỷ đồng, giảm đến 300 triệu đồng so với X3 xDrive20i nhập khẩu. Con số tương ứng của BMW X3 sDrive20i M Sport lắp ráp trong nước là 2,159 tỷ đồng, giảm 350 triệu đồng so với X3 xDrive20i M Sport nhập khẩu. Trong khi đó, BMW X3 xDrive30i M Sport lắp ráp trong nước có giá 2,439 tỷ đồng, giảm đến 520 triệu đồng so với xe nhập khẩu.

Với giá bán cạnh tranh hơn rất nhiều so với xe nhập khẩu, BMW X3 lắp ráp trong nước hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng Việt Nam đồng thời tăng áp lực lên đối thủ Mercedes-Benz GLC.