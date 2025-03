"Đập thùng" Honda Wave 125i hơn 75 triệu nhập Malaysia về Việt Nam

Mới đây, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu khu vực phía Nam vừa giới thiệu mẫu Honda Wave 125i nhập khẩu Malaysia, hay còn gọi là Future 125 Fi lắp ráp Việt Nam. Trước đây, những mẫu Wave 125i nhập Thái Lan về nước. Đây là lần đầu tiên những chiếc Wave 125i từ Malaysia nhập về Việt Nam. Theo đại diện đơn vị nhập khẩu, những khác biệt trong chính sách xuất khẩu của Malaysia khiến xe máy từ quốc gia này khó tiếp cận thị trường Việt Nam. Do đó, Honda Wave 125i thế hệ mới nhập khẩu là một trong số ít mẫu xe máy có xuất xứ từ Malaysia hiện diện tại Việt Nam. Honda Wave 125i sản xuất tại Malaysia có kiểu dáng gần như tương đồng với Honda Future 125 FI và Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn có một số điều chỉnh về kích thước để phù hợp với thị hiếu và điều kiện giao thông tại Malaysia. Cụ thể, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.933 x 712 x 1.093 mm, chiều cao yên 761 mm, khoảng sáng gầm 135 mm và trọng lượng 107 kg. So với Future 125 FI, mẫu xe nhập khẩu từ Malaysia dài hơn 2 mm, rộng hơn 1 mm, cao hơn 10 mm, khoảng sáng gầm lớn hơn 2 mm và nặng hơn 3 kg. Ngoài ra, Wave 125i Malaysia sở hữu bình xăng dung tích 5,4 lít, nhiều hơn 0,8 lít so với Future 125 FI. Dù không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Honda Wave 125i nhập khẩu lại được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Trong khi đó, Future 125 FI và Wave 125i Thái Lan chỉ sử dụng phanh tang trống. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc của Wave 125i Malaysia cũng được tinh chỉnh cứng vững hơn, sử dụng hai lò xo giảm chấn lớn hơn so với Future 125 FI. Xe vẫn duy trì hệ thống truyền động bằng nhông, xích nhưng hộp bảo vệ xích được thiết kế mở, giống như các mẫu mô tô phân khối lớn. Đây là điểm khác biệt so với hộp xích dạng kín của Future 125 FI. Các trang bị trên mẫu xe máy số Honda Wave 125i phiên bản Malaysia như hệ thống đèn, mâm đúc 17 inch và bảng đồng hồ với đồ họa mới cũng có nhiều điểm tương đồng với Future 125 FI và Wave 125i Thái Lan. Honda Wave 125i nhập Malaysia vẫn sử dụng động cơ xăng, xi-lanh đơn, SOHC 4 thì, 2 van, dung tích 125cc, phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí. Động cơ cung cấp công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 4 cấp. Đáng chú ý, động cơ trên phiên bản Malaysia đã được tinh chỉnh lại ECU để có phản ứng nhanh nhạy hơn, vận hành bền bỉ hơn, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicle) của Malaysia. Đây là một lợi thế giúp mẫu xe này thân thiện hơn với môi trường. Honda Wave 125i nhập khẩu từ Malaysia được phân phối tại Việt Nam với ba tùy chọn màu sắc: vàng-đen, xanh-đen và đỏ-đen, kết hợp với bộ tem đồ họa mới. Mức giá dự kiến của mẫu xe này vào khoảng hơn 75 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với Honda Future 125 FI lắp ráp tại Việt Nam, hiện có giá dao động từ 30,524 - 32,193 triệu đồng.Giá xe Honda Wave 125i nhập Malaysia cũng gần như tương đương với Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan, một trong những mẫu xe số cao cấp được ưa chuộng tại Việt Nam. Theo nhà phân phối tư nhân này cho biết, số lượng xe về nước không nhiều và chủ yếu được các khách hàng đặt trước. Video: Chi tiết Honda Wave 125i nhập khẩu Malaysia tại Việt Nam.

