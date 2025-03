Cận cảnh xe ga SYM NAGA 150 từ 49,5 triệu tại Việt Nam

Thương hiệu xe máy Đài Loan SYM tại Việt Nam đã vừa chính thức trình làng SYM NAGA 150 2025 mới, một mẫu xe tay ga mang thiết kế thể thao kết hợp cùng công nghệ tân tiến, hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm khác biệt. Theo nhà sản xuất, xe ga SYM NAGA 15 2025 được lấy cảm hứng từ những chuyến “Grand Tour” của giới quý tộc Châu Âu thế kỷ 17. SYM NAGA 15 mang tinh thần tự do khám phá, chinh phục mọi cung đường. Về thiết kế, NAGA 150 gây ấn tượng bằng ngoại hình mạnh mẽ, đầy uy lực nhưng van vẫn toát lên nét thẩm mỹ tinh tế, mô phỏng sự chuyển động mềm dẻo của loài rắn Mamba. Phần đầu xe được thiết kế cách điệu từ hình ảnh rắn săn mồi, kết hợp hệ thống đèn LED sắc sảo, tạo sự ấn tượng lôi cuốn. Bên cạnh đó, lớp sơn đặc biệt với công nghệ sơ bền màu mô phỏng vảy rắn và có thể chuyên màu sống động theo góc nhìn, kết hợp các chi tiết thiết mang tính thể thao giúp gia tǎng vẻ hầm hố, cá tính cho người lái. Đòng hồ xe dạng diện tử, cùng các nút bấm khá tiện dụng... Cũng như nhiều mẫu xe ga mới trên thị trường hiện nay, SYM Naga 150 cũng được trang bị công nghệ chia khoá smartkey thông minh cho phép bạn khởi động xe một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó là ổ cắm sạc cho các thiết bị di động, nắp bình xăng mở bằng nút bấm... Phần yên ngồi của người lái đựơc thiết kế rộng rãi thoải mái, với tư thế ngồi công thái học Cốp xe của SYM NAGA 150 2025 khá rộng rãi đáp ứng mọi nhu cầu chứa đồ, từ những vật dụng cá nhân đến phụ kiện đi kèm, giúp bạn luôn sẵn sàng cho mọi hành trình. Ngoài ra, xe còn được trang bị những công nghệ hiện đại hàng đầu, mang đến trải nghiệm vượt trội và an toàn. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control System) ngăn chặn tình trạng trượt bánh, đảm bảo xe luôn bám đường ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc phanh gấp. Bên cạnh đó, xe còn đựơc hãng trang bị giảm xóc đơn Monoshock- thường thay trên xe môtô phân khối lớn, mang đến trải nghiệm lái êm ái, ổn định, thoải mái ngay cả trên những cung đường gồ ghề. Trái tim của SYM Naga 150 là động cơ 4V, dung tích 150cc làm mát bằng dung dịch, phun xǎng điên tử EFI cho công suất 10,6 kW tại vòng tua 8,000 vòng/phút, mômen xoắn 13 Nm tại vòng tua 7,500 vòng/phút kết hợp hệ truyền động CVT. Mức giá xe SYM NAGA 150 2025 tại Việt Nam được niêm yết chính hãng từ 49,5 triệu đồng, hứa hẹn là lựa chọn hoàn hảo cho nguời dùng mong muốn sở hữu mẫu xe vừa là bạn đồng hànn chuyến phượt an toàn vừa là phương tiện sử dụng hằng ngày. NAGA 150 dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong tháng 3 với mức giá phù hợp nhiều người dùng. Nếu bạn là người yêu thích tốc độ, đam mê khác biệt và muốn tìm kiếm một chiếc xe thể hiện trọn vẹn cá tính, thì NAGA 150 chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Video: Giới thiệu xe ga SYM NAGA 150 2025 tại Việt Nam.

