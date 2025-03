Top ôtô “ế chổng vó” Việt Nam tháng 2/2025, có tới 9 xe Nhật

Ngoài việc có tới 9 mẫu xe Nhật bản trong top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 2/2025, gây chú ý nữa là sự góp mặt của gần như toàn bộ các thành viên phân khúc sedan cỡ D. Cụ thể, có tới 3/4 mẫu xe công bố doanh số ghi danh vào top, gồm Honda Accord, Kia K5 và Mazda6. Thực tế này hoàn toàn dễ hiểu khi người dùng ôtô ngày càng chuộng các mẫu xe gầm cao đa dụng. Với tầm tài chính từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng vốn là khoảng giá phổ biến của các mẫu xe gầm thấp cỡ D, khách Việt có rất nhiều lựa chọn các mẫu SUV/ CUV gầm cao, thiết kế hiện đại, bắt mắt và đầy đủ trang bị tiện nghi. Dẫn đầu top ôtô bán chậm tháng 2/2025 vừa qua là Honda Accord với 2 xe được khách hàng lựa chọn, giảm 3 xe so với tháng trước. Dù vẫn được hãng tung phao cứu trợ giảm giá lên tới 250 triệu đồng nhưng Accord chưa thể thay đổi được cục diện ế ẩm của mình. Trong tháng 3, ưu đãi giảm 250 triệu tiếp tục được Honda Việt Nam áp dụng đối với Accord. Toyota Land Cruiser - mẫu xe luôn được các đại gia Việt săn đón cũng ghi nhận giảm doanh số mạnh, từ 17 xe ở tháng 1 xuống chỉ còn 2 xe trong tháng 2. Nguồn cung khan hiếm là nguyên nhân chính khiến doanh số Land Cruiser giảm mạnh ở tháng vừa qua. Trong tháng 3, hãng đã điều chỉnh tăng giá xe Toyota Land Cruiser tới 294 triệu đồng, từ 4,286 tỷ đồng lên 4,58 tỷ đồng. Theo chia sẻ từ đại lý, chính sách tăng giá xuất phát từ việc Land Cruiser được bổ sung và nâng cấp thêm trang bị như: thêm đèn cho phần nẹp ốp chân cửa trước, cửa sau và nắp ca pô. Màn hình hiển thị thông số sau vô lăng tăng kích thước từ 7 inch lên 12,3 inch. Sở hữu doanh số bán ra chỉ 8 chiếc, giảm tới 6 chiếc so với tháng 1/2025 - mẫu xe sedan Kia K5 vẫn xếp thứ 3 trong top xe bán chậm nhất Việt Nam. Ra mắt tại Việt Nam từ nửa cuối 2021 dưới dạng mẫu xe hoàn toàn mới với giá bán từ 859-999 triệu đồng, Kia K5 đi kèm 3 tùy chọn phiên bản bao gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line. Mitsubishi Pajero Sport chỉ bán được 9 xe trong tháng 2 vừa qua, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có 2 tùy chọn sức mạnh, động cơ dầu 2.4L công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm và động cơ xăng 3.0L công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm. Cả hai đều dùng hộp số tự động 8 cấp. Giá bán từ 1,13-1,39 tỷ đồng. So với doanh số bán ra hồi tháng 1/2025, doanh số tháng 2 vừa qua của Mu-X là khá thê thảm chỉ với 12 chiếc. Isuzu Mu-X dù có giá bán cạnh tranh, nhưng vẫn không thể vượt qua các đối thủ mạnh như Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner và Ford Everest. Lý do bởi thiết kế cũ kỹ và công nghệ không được nâng cấp nhiều so với các đối thủ. Mặc dù lọt vào top xe ế, nhưng doanh số bán xe Toyota Corolla Altis tăng trưởng đáng kể, từ 7 xe lên 15 xe. Song, mẫu sedan cỡ D Nhật Bản vẫn chưa thể rời top bán ít. Altis tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng và động cơ hybrid, giá bán dao động từ 725-870 triệu đồng. Toyota Alphard cũng ghi nhận tăng trưởng doanh số khi có 15 xe bán ra, tăng nhẹ 1 chiếc so với tháng trước. Toyota Alphard hiện đang là mẫu xe đắt nhất trong dải sản phẩm của hãng, từ 4,37-4,475 tỷ đồng do bị áp thuế cao khi có xuất xứ từ Nhật Bản. Mazda6 có cú trượt chân khá mạnh trên cuộc đua doanh số, từ 27 xe xuống chỉ còn 16 xe, đành góp mặt tại vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng 10 xe bán chậm nhất tháng 2/2025. Suzuki Jimny dù có kết quả bán hàng tăng theo tháng, song với 19 xe bàn giao, "tiểu G63" vẫn chưa thể rời top bán ít. Hiện, các đại lý vẫn miệt mài giảm giá sâu cho mẫu xe hot một thời này. Mẫu xe còn lại của top bán ít nhất tháng 2/2025 là Isuzu D-Max với 24 xe rời đại lý, giảm mạnh so với kết quả 57 xe hồi tháng trước. Đây cũng một trong hai mẫu xe chủ lực của Isuzu tại Việt Nam, nhưng thường xuyên ế ẩm và lọt vào top xe bán chậm nhất qua nhiều năm, nhiều tháng. Video: Top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 1/2025 (HTV).

