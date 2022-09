BMW XM 2023 lộ diện - lưới tản nhiệt quả thận cỡ lớn, đèn 2 tầng

Khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, mẫu xe ý tưởng mới mang tên BMW Concept XM đã gây không ít tranh cãi về thiết kế. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được hãng BMW đưa Concept XM lên dây chuyền sản xuất thương mại. Những hình ảnh rò rỉ của mẫu SUV hạng sang BMW XM 2023 mới đã chứng tỏ điều đó. Đây là những hình ảnh xuất hiện trong tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mà BMW nộp lên Văn phòng sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản vào ngày 11/4 năm nay. Qua những hình ảnh này, có thể thấy hãng BMW đã tiết chế thiết kế của Concept XM sao cho phù hợp với xe thương mại hơn. Cụ thể, mẫu SUV hạng sang BMW XM được trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ nhỏ hơn so với phiên bản concept. Tương tự BMW 7-Series và i7 thế hệ mới, mẫu SUV này cũng được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Nằm ở phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế cực mỏng trong khi đèn pha chính được đặt ở bên dưới. Ngoài ra, BMW XM còn được trang bị hốc gió trung tâm hình chữ nhật trên cản trước. Ở giữa hốc gió trung tâm là radar để phục vụ các hệ thống an toàn hiện đại trên xe. Ở hai góc cản trước còn xuất hiện khe gió nằm dọc khá nhỏ. Bên sườn, BMW XM được trang bị cửa kính chếch dần lên trên ở cột C trong khi nóc dốc về phía sau. Thêm vào đó là nẹp màu đen ở hốc bánh và bên dưới cửa. Vành la-zăng của xe sẽ có đường kính lớn nhất lên đến 23 inch. Đằng sau BMW XM xuất hiện đèn hậu nằm ngang với thiết kế khá hẹp và tách rời với nhau. Đặc biệt, xe còn được trang bị 4 ống xả chia đều sang hai bên và xếp theo chiều dọc lạ mắt. Ở giữa cản sau còn có 2 bộ khuếch tán gió thể thao. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh nội thất của mẫu SUV hạng sang này. Theo hãng BMW, XM sẽ được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng V8 mới phát triển, kết hợp cùng mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Hệ truyền động này kết hợp với công nghệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive. Nhờ đó, BMW XM có thể chạy 80 km chỉ bằng mô-tơ điện, giúp tiết kiệm xăng hơn. Ngoài ra, BMW XM còn có hệ thống điện 48V để cung cấp năng lượng cho tính năng cân bằng chống lật cơ điện tử Active Roll Comfort của xe. Đây sẽ là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu BMW M có công nghệ này. Đặc biệt, BMW XM còn có tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau gần như bằng nhau. Theo kế hoạch, hãng BMW sẽ bắt đầu sản xuất XM ở nhà máy tại Spartanburg, bang South Carolina, Mỹ, từ tháng 12 năm nay, chứng tỏ ngày xe ra mắt không còn xa. Hiện giá xe BMW XM 2023 vẫn chưa được hé lộ. Video: Xem trước BMW XM 2023 hoàn toàn mới.

