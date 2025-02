Lính Ukraine chết cóng ở Kursk, Chasov Yar chìm trong biển lửa

Theo trang tin Topwar của Nga, đợt không khí lạnh cuối xuân đang tràn về khu vực đồng bằng Kursk và nhiệt độ đã giảm xuống mức âm 15 độ C, khiến một số lượng lớn binh lính Ukraine đã chết cóng tại các chiến hào ở các cánh đồng, cánh rừng ở vùng Kursk, mà họ chiếm đóng. Lý do nữa là quân đội Nga (RFAF), ngăn cản các tuyến đường tiếp tế, không cho phía Ukraine luân chuyển quân, hoặc chuyển quần áo ấm đến vị trí của họ; do vậy số lượng binh lính Ukraine chết cóng trên chiến trường Kursk ngày càng tăng. Nhiều binh lính bị thương nặng không có cơ hội sơ tán, hoặc không có cơ hội sống sót cho đến sáng.Xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh rằng, chip và hệ thống dẫn đường đang trở thành vũ khí thống trị chiến trường. Bây giờ một UAV để có thể tham gia chiến đấu hiệu quả trên chiến trường, phải được trang bị hệ thống chống rung + đèn chiếu sáng laser + liên kết dữ liệu hai chiều + máy ảnh nhiệt. Nhưng điều quan trọng hơn là phải có đủ quân số và tấn công cả ngày lẫn đêm. RFAF có thể bắn trung bình hàng nghìn viên đạn pháo và UAV FPV mỗi ngày vào một vị trí của lữ đoàn Ukraine. Khi cuộc tấn công hỏa lực của RFAF kết thúc, AFU không còn pháo binh hay xe bọc thép yểm trợ, chỉ còn lại bộ binh trong chiến hào. Việc thiếu lực lượng thiết giáp và xe vận tải đã trực tiếp dẫn đến việc AFU thiếu nhiên liệu sưởi ấm và khả năng sơ tán người bị thương, khiến nhiều binh lính bị thương chết cóng trên chiến trường, vào những đêm giá lạnh. Hãng tin Nga RIA Novosti trích dẫn nguồn tin cho biết, “Trong những ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời vẫn ở mức âm 15 độ, kẻ thù đã ngừng sơ tán những người bị thương khỏi chiến trường và ngày càng có nhiều xác chết cóng của những người lính Ukraine được phát hiện trong rừng”. Trong khi đó, tại mặt trận Chasov Yar đầy khói, cuộc đối đầu khốc liệt giữa quân đội Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, trở thành tâm điểm của toàn chiến trường. RFAF với lực lượng hùng mạnh, đặc biệt là sự tham gia của các đơn vị chủ lực như Sư đoàn dù cận vệ 98, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 và Sư đoàn bộ binh cơ giới 150, khiến Chasov Yar càng trở nên khốc liệt. Những đơn vị này của RFAF đều tham chiếm trong 3 năm qua, và giờ đây họ đang mở một cuộc tấn công gọng kìm từ nhiều hướng ở Chasov Yar. Đặc biệt là Sư đoàn bộ binh cơ giới Berlin số 150, từ Mariupol đến Marinka, mọi chiến dịch lớn đều chứng kiến sự bền bỉ và kiên trì của họ. Bây giờ, họ lại là đơn vị chủ công trong chiến dịch Chasov Yar. Tại khu vực kênh đào Severski Donets - Donbass, ba đơn vị quân tinh nhuệ của Nga đã đạt được những tiến triển ban đầu, kiểm soát được khu rừng gần sông và tiếp cận một số tòa nhà. Sau khi quân Nga giải chiếm làng Grigorovka ở phía bắc Chasov Yar vài ngày trước, tình hình của AFU tại đây đã xấu đi rõ rệt; nhưng quân Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự mạnh mẽ. Để tăng cường khả năng tấn công, RFAF tăng cường cho sư đoàn dù này các tiểu đoàn xe tăng T-72B3 và T-80BV, và mỗi lữ đoàn không quân được tăng cường thêm một đại đội xe tăng. Việc bổ sung vũ khí hạng nặng này, tăng thêm khả năng đột kích của các đơn vị lính dù Nga. Tuy nhiên, AFU không ngồi yên. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 67 và 42 đã liên tục phát động phản công, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nga. Đồng thời, AFU cũng bố trí nhiều bãi mìn dày đặc ở các khu vực trống, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập. Tuy nhiên, các biện pháp phòng thủ này dường như không đủ hiệu quả, trước các cuộc không kích dữ dội của lực lượng không quân chiến thuật Nga. Những ngày qua, lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-500, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các tòa nhà do phía AFU kiểm soát. Cùng với đó, lực lượng xung kích tấn công mạnh vào bên sườn, đột phá qua các công sự kiên cố của quân Ukraine. Điều đáng chú ý là gần đây, AFU đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng về bảo đảm hậu cần cho lực lượng phòng thủ Chasov Yar; khi RFAF đang kiểm soát bằng hỏa lực hầu hết mọi tuyến đường, mà AFU có thể vận chuyển đạn dược vào thành phố và sơ tán người bị thương ra ngoài. Chasov Yar có vị trí chiến lược ở phía tây Donetsk, do nằm ở địa hình cao; đây là trung tâm cung cấp hậu cần của AFU trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut, và là cánh cửa bảo vệ các thành phố còn lại ở Donbass như Kostiantynivka, Kramatok và Slavyansk. Một khi Chasov Yar thất thủ, Kiev sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn trước sự tấn công của RFAF; do vậy bằng mọi giá, AFU phải tiếp tục tung lực lượng vào “lò vôi” này, để cầm chân RFAF tại đây và chấp nhận thương vong lớn. Hiện RFAF đã tập hợp nhiều lực lượng tinh nhuệ và lực lượng không quân chủ lực tại Chasov Yar, chiếm ưu thế tuyệt đối về hỏa lực. Nếu Ukraine kiên quyết bảo vệ nơi này, họ sẽ phải chịu tổn thất lớn về quân số, vũ khí, trang bị. Như các chuyên gia quân sự phân tích, sau những thành công của RFAF ở các khu vực khác của Donetsk, tình hình của nhóm quân Ukraine ở thành phố Chasov Yar có thể sẽ xấu đi đáng kể.

