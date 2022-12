Xe ôtô tự lái Apple ra mắt vào 2026, giá dưới 100.000 USD

Tập đoàn công nghệ Apple từ lâu đã ôm tham vọng tung xe tự lái ra thị trường. "Gã khổng lồ" của ngành công nghệ thế giới đã khởi động dự án phát triển xe tự lái từ nhiều năm trước nhưng liên tục lùi lịch. Theo nguồn tin thân cận với dự án này, xe ôtô tự lái của Apple tiếp tục bị trì hoãn thời điểm ra mắt đến năm 2026.

Được gọi bằng tên nội bộ là Titan, dự án của Apple đã bị quên lãng trong vài tháng qua vì ban lãnh đạo tập đoàn này phải đối mặt với sự thật rằng viễn cảnh về mẫu xe tự lái hoàn toàn, không có vô lăng hay bàn đạp của họ, là bất khả thi với công nghệ hiện tại.

Dự án xe ôtô của Apple hiện đang có bước chuyển dịch quan trọng khi công ty này thiết kế một mẫu xe ít tham vọng hơn. Nguồn tin cho biết, mẫu xe này sẽ có vô lăng và bàn đạp đồng thời chỉ hỗ trợ khả năng tự lái hoàn toàn trên cao tốc.

Sự thay đổi mới nhất cho thấy những thách thức mà Apple phải đối mặt khi tiến vào một mảng sản phẩm hoàn toàn mới và vướng phải những trở ngại về mặt công nghệ từng làm điêu đứng một số công ty lớn nhất thế giới. Dự án tiến hành bí mật trong nhiều năm qua được thực hiện nhằm cung cấp thêm "gà đẻ trứng vàng" cho Apple đồng thời cũng là phép thử cho giới hạn về năng lực của nhà sản xuất iPhone.

Apple hiện đang lên kế hoạch phát triển một mẫu xe cho phép người lái làm những việc khác như xem phim hay chơi điện tử trên cao tốc. Xe sẽ cảnh báo trước để người lái quay lại điều khiển khi tiến vào khu vực đô thị hoặc gặp thời tiết khắc nghiệt. Apple đã bàn bạc về việc tung ra tính năng này trên xe dành cho thị trường Bắc Mỹ trước, sau đó mới mở rộng dần theo thời gian.

Viễn cảnh trước đó của Apple là xe của họ sẽ có hệ thống tự lái cấp độ 5 - công nghệ mà chưa hãng ô tô nào đạt được. Tuy nhiên, ở kế hoạch hiện tại, tập đoàn này đặt mục tiêu thấp hơn thế vì giới hạn về mặt công nghệ.

Kevin Lynch - phó chủ tịch của Apple - đã chỉ đạo nhân viên tập trung vào phát triển xe tự lái hoàn toàn để ra mắt vào năm 2025. Hiện ông Lynch đã giảm bớt kỳ vọng của mình nhưng vẫn đặt mục tiêu đảm bảo là xe của Apple sẽ thực sự được tung ra thị trường.

"Trái tim" của công nghệ Apple chính là hệ thống máy tính mạnh mẽ có tên mã Denali và hàng loạt cảm biến được trang bị trên xe. Hiệu suất của bộ xử lý sẽ tương đương với khoảng 4 con chip Mac cao cấp kết hợp lại. Chip dành cho xe Apple hiện đã ở giai đoạn gần như sẵn sàng được sản xuất thương mại. Tuy nhiên, Apple có lẽ sẽ phải điều chỉnh lại để hạ giá thành trước khi ra mắt xe.

Dùng máy tính để thực hiện những tác vụ tự động là phương thức tiếp cận tương tự các nhà sản xuất ô tô khác như Tesla. Tuy nhiên, Apple dự định sẽ tạo sự khác biệt với Tesla bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa cảm biến LiDAR, radar và camera. Sự kết hợp này sẽ giúp xe của Apple xác định vị trí, quan sát làn đường và đánh giá khoảng cách với những vật thể hoặc người tham gia giao thông. Trong khi đó, Tesla chỉ dựa vào camera là chủ yếu.

Đầu tư khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho dự án xe tự lái, Apple hiện đang nghiên cứu ý tưởng xây dựng trung tâm điều khiển từ xa để hỗ trợ người lái và kiểm soát xe từ xa trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, nhà sản xuất iPhone còn dự định cung cấp chương trình bảo hiểm của riêng mình cho khách hàng.

Trước đây, Apple từng kỳ vọng xe của họ sẽ có giá hơn 120.000 USD. Tuy nhiên, hiện công ty này đặt mục tiêu bán xe với giá dưới 100.000 USD, tương đương với bản tiêu chuẩn của Tesla Model S và Mercedes-EQS.

Canoo Lifestyle Vehicle

Ngoài ra, Apple còn thảo luận với nhiều nhà cung cấp để mua khung gầm hình ván trượt dành riêng cho ôtô điện. Apple từng liên hệ với một vài công ty để mua quyền sử dụng khung gầm. Tuy nhiên, cuộc đàm phán nghiêm túc nhất mà Apple thực hiện là với tập đoàn Volkswagen cách đây vài năm.

Khâu thiết kế xe Apple sẽ do ông Ulrich Kranz - cựu CEO của Canoo kiêm cựu giám đốc của Tesla, Lamborghini và Porsche - chỉ đạo. Trong khi đó, khâu phát triển phần mềm của xe lại do Stuart Bowers - cựu giám đốc Tesla - dẫn đầu. Riêng khâu kỹ thuật an toàn, thử nghiệm và những vấn đề liên quan đến quy định sẽ do ông Desi Ujkashevic - cựu giám đốc Ford - thực hiện.

Đội ngũ phát triển ôtô của Apple bao gồm khoảng 1.000 nhân viên, làm việc tại các trung tâm ở Arizona, California (Mỹ), Ottawa (Canada) và Zurich (Thụy Sĩ). Trong đó, đội ngũ ở Sunnyvale chủ yếu phát triển kỹ thuật, thiết kế công nghiệp và phần mềm. Các hệ điều hành tương lai lại được phát triển ở Ottawa. Đội ngũ ở Zurich hiện đang phát triển hệ thống tự lái của xe.

Phần lớn quá trình thử nghiệm của Apple đều tiến hành trên đường đua từng thuộc sở hữu của hãng xe Chrysler. Khu vực thử nghiệm có tên Sahara này đã được Apple mua lại từ Chryler vào năm 2015 với giá 125 triệu USD. Ngoài ra, Apple còn thử nghiệm hệ thống lái của mình trên những chiếc xe Lexus ở một vài bang tại Mỹ. Cứ khoảng 6-12 tháng, những chiếc SUV Lexus có tên nội bộ Baja này sẽ được thay mới các hệ thống trên xe.