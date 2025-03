Lynk & Co 08 dự kiến hơn 1,4 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

Sau các mẫu 01 và 02, Lynk & Co sẽ tiếp tục cho ra mắt mẫu SUV 08 tại thị trường châu Âu. Theo Motor1, Lynk & Co 08 2025 mới dự kiến mở bán tại châu Âu vào tháng 6 tới đây. Mức giá xe Lynk & Co 08 khởi điểm 52.995 Euro (quy đổi hơn 1,4 tỷ đồng) và chỉ có phiên bản hybrid sạc điện (PHEV). Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe này được xuất khẩu ra ngoài Trung Quốc. Tại Việt Nam, đại lý cũng cho biết mẫu xe SUV Lynk & Co 08 có nhiều tiềm năng được đưa về nước trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời điểm trình làng của mẫu xe này vẫn chưa được ấn định. Lynk & Co 08 lần đầu ra mắt vào năm 2023 tại Trung Quốc. Xe được định vị tại phân khúc SUV cỡ trung với thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.848 mm. Lynk & Co 08 mang thiết kế đậm chất tương lai, điều này thể hiện rõ nhất ở khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị cụm đèn pha hai tầng, với dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế hình chữ Y vuốt ngược độc đáo. Bên cạnh đó, xe còn có dải đèn LED đặc biệt nằm vắt ngang qua khu vực mặt ca lăng và nối hai bên đèn pha. Được biết, bộ đèn này chứa 32 đèn LED ma trận, mang đến nhiều hiệu ứng lạ mắt. Đằng sau, Lynk & Co 08 được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế kéo dài sang hai bên sườn, tạo hình tương tự dải đèn LED tích hợp vào lưới tản nhiệt. Ở phía dưới là hai cụm đèn phanh nằm ở 2 bên hốc gió giả và cản sau nhô cao kiểu thể thao. Bên cạnh đó, bộ mâm xe 21 inch với thiết kế khí động học cũng là điểm nhấn của mẫu SUV cỡ trung này. Lynk & Co 08 sở hữu không gian nội thất cao cấp và hiện đại. Phía trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị sắc nét các thông tin liên quan đến khả năng vận hành. Màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch đi kèm hệ thống giải trí Flyme Auto Meizu, mang đến hệ sinh thái ứng dụng dồi dào. Hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa được bố trí khắp xung quanh xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn viền nội thất và sạc điện thoại không dây. Lynk & Co 08 cũng có hệ thống lái xe bán tự động tiên tiến, hoạt động dựa trên thông tin được cung cấp bởi 5 radar sóng milimet, 10 camera và hàng loạt cảm biến xung quanh xe. Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 08 là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và 3 mô-tơ điện, tạo ra công suất khoảng 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại 905 Nm. Sức mạnh giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,6 giây. Hệ thống plug-in hybrid kể trên đi kèm với bộ pin ternary lithium dung lượng 39,6 kWh, giúp xe chạy được 245 km mà không cần dùng động cơ xăng. Khi kết hợp cả động xăng và điện, xe có thể chạy tới 1.100 km. lớn nhất bán tại châu Âu. Với thông số này, Lynk & Co 08 sẽ lập kỷ lục là xe PHEV có tầm vận hành Video: Xem chi tiết xe SUV Lynk & Co 08 của Trung Quốc.

