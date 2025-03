Mercedes-AMG C63 2026 sẽ không được trang bị động cơ V8

Bất chấp các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt, tuần trước hãng xe Đức đã tuyên bố sẽ giữ nguyên động cơ V8 trên Mercedes-AMG C63 2026 của mình. Ngay cả S-Class cũng sẽ giữ nguyên động cơ V12 ở một số thị trường nhất định. Động cơ 8 xi lanh của Mercedes-AMG đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 7 sắp tới, vì vậy tương lai của nó là an toàn. Đồng thời, AMG cũng đang trên đường cho ra mắt "động cơ V8 điện khí hóa công nghệ cao thế hệ tiếp theo". Một báo cáo mới tuyên bố rằng động cơ này không chỉ dành cho các mẫu xe trong tương lai mà còn dành cho cả C63 hiện tại. Theo tạp chí Autocar của Anh, động cơ V8 mới, có thể ra mắt vào cuối năm nay trên CLE63, được cho là sẽ xuất hiện trên mẫu xe hàng đầu trong dòng xe C-Class sớm nhất là vào năm 2026. Trong khi đó, chiếc sedan hiệu suất cao này dường như sẽ được cập nhật vào năm 2026, bao gồm việc loại bỏ động cơ 4 xi-lanh bị chỉ trích nhiều. Hệ thống truyền động mới được cho là liên quan đến động cơ tăng áp kép, 4.0 lít hiện có nhưng có trục khuỷu phẳng, mà những người đam mê AMG sẽ nhớ đến GT Black Series. Động cơ 8 xi-lanh được cho là có công nghệ hybrid nhẹ, do đó, thiết lập hybrid cắm điện phức tạp hiện đang được C63 sử dụng có thể bị loại bỏ. Nó sẽ đại diện cho một bước ngoặt 180 độ so với những gì CEO của AMG Michael Schiebe đã nói vào cuối năm 2023. Vào đầu năm nay, ông chủ của Affalterbach thừa nhận AMG đã mất một số khách hàng sau khi giảm một nửa số xi-lanh ở C63. Việc giảm giá đáng kể ở Đức cho thấy chiếc xe không bán chạy lắm. AMG mới đây đã xác nhận với trang Motor1 rằng mẫu AMG C63 không có động cơ V8, trái ngược với báo cáo trước đó. Các mẫu xe AMG khác vẫn sẽ có động cơ V8 mới, nhưng không rõ công ty đã có kế hoạch gì cho C63 mới bản nâng cấp. Video: Xem Mercedes AMG C63 và E63 treen đường thử.

