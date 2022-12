BMW 3.0 CSL 2023 - xe BMW thương mại đắt nhất tới 18 tỷ đồng

Trong xuyên suốt nhiều tháng qua, hãng xe xứ Bavaria liên tục tổ chức các hoạt động tôn vinh lịch sử hào hùng của bộ phận M, cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt các mẫu xe phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên chiếc nổi bật nhất phải đến lúc này mới được công bố: đó là phiên bản hiện đại của “huyền thoại Batmobile” BMW 3.0 CSL 2023 mới. BMW 3.0 CSL huyền thoại ra mắt năm 1972 là mẫu xe được phát triển dựa trên cơ sở 6 Series thế hệ E9 với khối động cơ mạnh mẽ nhằm thi đấu tại các giải đua xe du lịch ở châu Âu. Ngoài những chiến thắng trên đường đua, 3.0 CSL còn được các fan BMW nói riêng và bộ môn đua xe thể thao nói chung nhớ tới bởi thiết kế khí động học với thân rộng và các vây, cánh lớn. Điều đó đã khiến chiếc xe được mệnh danh là "Batmobile" - chiếc xe hầm hố do nhân vật truyện tranh Batman (Người Dơi) điều khiển. Đây không phải là lần đầu tiên BMW tôn vinh chiếc 3.0 CSL "Batmobile", khi hãng từng tung ra mẫu concept 3.0 CSL Hommage vào năm 2015. Nhưng mẫu xe 2023 lần này được thiết kế dựa trên nguyên bản là mẫu M4 thế hệ mới, với nhiều thành phần được chỉnh sửa lại, tạo cho xe kiểu dáng vô cùng độc đáo. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng nhưng đã thu nhỏ kích thước so với M4, đi kèm đường viền mạ chrome và họa tiết dạng mắt cáo. Hệ thống đèn pha thông minh BMW Laser Light được thiết kế với đèn ban ngày màu vàng. Mâm xe đa chấu, kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, sơn màu vàng đồng nổi bật. Lốp Michelin đặt làm riêng có số 50 dập nổi trên thành lốp. Chữ "CSL" (Coupé, Sport, Leichtbau) trong tên gọi của 3.0 CSL mang ý nghĩa xe coupe thể thao hạng nhẹ, chính vì vậy BMW 3.0 CSL đời 2023 cũng bám sát triết lý này với các thành phần trên thân xe chủ yếu được làm bằng chất liệu sợi carbon như mui xe, nắp ca-pô, nắp cốp, cản trước sau, dè hai bên, ngưỡng cửa bên, bộ khuếch tán phía sau và cánh gió sau Bên cạnh đó là cánh gió mui làm bằng nhựa gia cố sợi thủy tinh, trong khi pô bằng titan nhẹ hơn 4,3 kg so với thép. Tỷ lệ công suất trên khối lượng của BMW 3.0 CSL 2023 đạt 2,9 kg/mã lực. Chi tiết gợi đến chiếc 3.0 CSL 1972 là cánh lướt gió cỡ cỡ lớn thiết kế vuông vắn ở phía sau và cánh gió phụ đặt ở nóc xe. Đường gấp khúc Hofmeister được thiết kế rõ ràng hơn, bổ sung logo BMW nổi bật. Màu sơn thân xe với tông trắng Alpine White cùng họa tiết sọc BMW M đều được sơn bằng tay tổng cộng 22 bộ phận riêng lẻ, nhằm tái hiện chính xác nhất tinh thần của chiếc xe đua trong quá khứ. Nội thất của BMW 3.0 CSL 2023 tương tự nguyên mẫu M4 nhưng được bổ sung ghế thể thao M Performance carbon bọc Alcantara màu đen, dây an toàn M, trần bọc anthracite và nhiều điểm nhấn tương phản. Hàng ghế sau được loại bỏ, thay vào đó là vị trí cố định cặp nón bảo hiểm khi không sử dụng. Ngoài ra trong xe còn có tem và bảng đánh số thứ tự sản xuất, cũng như cần số được sơn màu trắng kèm con số 50 nhấn mạnh dịp sinh nhật trọng đại của BMW M. Với 3.0 CSL mới, BMW đã trang bị hộp số sàn 6 cấp nhằm đem lại cảm giác thể thao thuần khiết và “niềm vui khi lái xe” cho những người đam mê xe thể thao. Hộp số này được tích hợp sẵn hệ thống hỗ trợ sang số để đảm bảo khớp ly hợp không bị trượt sau khi giảm số khi phanh ở các góc cua. Xe không có lựa chọn hộp số tự động. Cùng với đó là bộ vi sai Active M và khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép sản sinh công suất 553 mã lực (412 kW / 560 PS) và mô-men xoắn 550 Nm (405,6 lb-ft). So với M4 CSL 2023, xe mạnh hơn 9 mã lực nhưng mô-men xoắn thấp hơn 100 Nm do khác biệt về hộp số (M4 CSL trang bị hộp số M Steptronic 8 cấp với Drivelogic tiên tiến bậc nhất hiện nay của BMW). BMW 3.0 CSL 2023 còn sở hữu hệ thống treo Adaptive M, hệ thống lái M Servotronic sửa đổi với tỷ số thay đổi, chassis được tinh chỉnh để có cảm giác và phản hồi tốt hơn và hệ thống phanh gốm carbon M có thể điều chỉnh. Do là phiên bản đặc biệt tôn vinh huyền thoại trong quá khứ nên BMW 3.0 CSL 2023 được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn thế giới. BMW khẳng định quy trình sản xuất toàn bộ lượng xe kể trên sẽ hoàn tất trong khoảng 3 tháng. Tuy giá xe chưa được công bố nhưng các chuyên gia dự đoán giá xe BMW 3.0 CSL 2023 trên 700.000 euro (tương đương 18 tỷ đồng), qua đó trở thành những chiếc BMW sản xuất thương mại đắt đỏ nhất trong lịch sử. Video: Giới thiệu BMW 3.0 CSL 2023 mới.

