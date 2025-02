Trong “lễ hội mùa xuân”, trên bờ sông Oskil ở phía bắc tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 1 của quân đội Nga (RFAF), với chiến thuật "vượt sông chớp nhoáng", đã nhanh chóng xé toạc tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), ở phía bờ tây con sông. RFAF không chỉ vượt qua thành công rào cản tự nhiên, mà còn đẩy tiền tuyến đến một vị trí chỉ cách thành phố Kupyansk 4,5 km và ngăn chặn thành công các điểm tiếp tế của AFU, từ cách đó hàng chục km, bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV. Cuộc tấn công vượt sông này cực kỳ quan trọng đối với tình hình chiến trường Ukraine, đến mức chúng ta có thể coi đây là "phiên bản hiện đại của cuộc đổ bộ Normandy" ở miền Đông Ukraine. Diễn biến tiếp theo của cuộc đổ bộ có liên quan trực tiếp đến số phận cuối cùng của Nga và Ukraine trên chiến trường Donbass. Hiện tại, lực lượng dự bị chiến dịch của RFAF tại mặt trận Kupyansk là Sư đoàn 18 và Lữ đoàn 25 đã tập hợp ở bờ sông phía đông và sẵn sàng mở cuộc tổng tấn công bất cứ lúc nào. Lực lượng AFU bảo vệ Kupyansk chỉ có năm lữ đoàn, với khoảng 15.000 quân, rõ ràng là bất lợi về mặt quân số. Tất nhiên, lực lượng tấn công của RFAF có lợi thế rõ ràng, và họ có lực lượng không quân chiến thuật, tạo ra mức độ ưu thế trên không nhất định. RFAF có thể điều máy bay chiến đấu thả bom hạng nặng bất cứ lúc nào, để tấn công vào các vị trí của quân Ukraine. Cùng lúc đó, do tình hình liên tục xấu đi ở hướng Nam Donetsk và Kursk, cụm quân sự Ukraine ở phía đông Kharkov gần như không thể có được sự tiếp viện tiếp theo. Tuy nhiên, với tư cách là trung tâm đường sắt nối Kharkov và miền đông Ukraine, giá trị chiến lược của Kupyansk có thể so sánh với "ngã tư đường của Ukraine". AFU đã rơi vào thế bất lợi nhất định trong cuộc giao tranh những tháng gần đây và còn thiếu vũ khí, quân số. Một khi Kupyansk thất thủ, đồng nghĩa với việc Izyum và Liman cũng sẽ thất thủ. Nhìn vào bản đồ, khoảng cách theo đường thẳng từ Kupyansk tới Izyum chỉ là 60 km, địa hình dọc đường bằng phẳng và ít làng mạc, thích hợp cho lực lượng cơ giới tiến quân nhanh chóng. Trước đó vào đầu năm 2022, RFAF chỉ mất 7 ngày để chiếm được Izyum. Nếu RFAF tiếp tục chiếm được Izyum, họ không chỉ đe dọa hậu phương của một lượng lớn AFU ở miền bắc Kharkov, mà còn trả thù cho “nỗi nhục”, khi họ phải “bỏ của chạy lấy người”, trong cuộc phản công Izyum của AFU, vào tháng 8/2022. Ngoài ra, tầm quan trọng chiến lược của Izyum thực sự lớn hơn Kupyansk. Thành phố này, từng bị RFAF chiếm đóng và bị AFU tái chiếm; nơi đây được ví là "cánh cổng phía bắc" của thành phố Slavyansk. Nếu RFAF tái chiếm Izyum thành công, và tuyến tiếp tế của AFU tới Pokrovsk ở mặt trận phía nam cũng bị cắt đứt, "pháo đài song sinh" của AFU ở phía bắc Donetsk gồm Slavyansk và Kramatorsk, sẽ bị bao vây ở ba phía, trở thành tình thế tuyệt vọng cho quân đoàn lớn của AFU và là một hòn đảo biệt lập trên chiến trường. Vào thời điểm đó, AFU sẽ buộc phải "chiến đấu đến chết", hoặc phải dàn dựng "cuộc rút lui theo kiểu Dunkirk" trước. Nhưng thực tế là họ không có đủ can đảm để chiến đấu đến chết, cũng không có hạm đội Đồng minh hùng mạnh hỗ trợ họ. Cuối cùng, AFU ở miền đông Ukraine có thể buộc phải rút lui thảm khốc trên đồng bằng rộng lớn, khi phải đối mặt với ưu thế trên không mạnh mẽ của RFAF. Bây giờ, cán cân chiến trường rõ ràng đã nghiêng hoàn toàn về phía Nga. Như vị tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu McGregor đã nói: Vấn đề chính trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay không còn là liệu RFAF có thể tiến lên hay không, mà là họ muốn tiến xa đến đâu? Nếu trục Kupyansk-Izyum được kết nối hoàn toàn, cuộc chiến ở miền đông Ukraine có thể mở ra "trận chiến cuối cùng". Bây giờ, cuộc tấn công ở mặt trận phía bắc sắp bắt đầu, và RFAF ở mặt trận phía nam sắp phát động một cuộc tổng tấn công vào khu vực thành phố Pokrovsk hoặc tiến về phía bắc hoặc phía tây. Lúc này, quân Nga ở mặt trận phía bắc sẽ hợp vây với lực lượng ở phía đông trong tương lai, để “nén” không gian phòng thủ của AFU tại hai thành phố song sinh Slavyansk và Kramatorsk ở phía bắc Donbass. Cuối cùng, AFU có thể mất tất cả mọi thứ ở miền đông Ukraine trong năm nay, và xe tăng T-90 của Nga có thể di chuyển về phía tây cho đến khi những con sóng của sông Dnieper, trở thành tuyến phòng thủ tự nhiên cuối cùng của AFU, và khi đó, chiến tranh mới có thể kết thúc. (nguồn ảnh Topwar, Liveuamap, Ukrinform, TASS).

