Đấu giá McLaren P1 Satin Camo Green odo 130km độc nhất thế giới

Năm 2013 có lẽ là năm quan trọng nhất đối với McLaren Automotive trong thế kỷ 21, nhất là khi hãng ra mắt P1 cũng là bước tiến táo bạo của McLaren vào bộ 3 siêu xe hybrid đối đầu với Ferrari LaFerrari và Porsche 918 Spyder, P1 được cho là nổi bật nhất trong số 3 mẫu xe kể trên. Hiếm hơn cả Ferrari lẫn Porsche, P1 đã giới thiệu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cho McLaren, phong cách được tiếp nối trên các mẫu xe tương lai của hãng, đặc biệt là 650S và 675LT. Chiếc McLaren cuối cùng tạo được tiếng vang lớn cho thương hiệu trước đó là F1 và mặc dù P1 không thể vượt qua người tiền nhiệm của mình, có thể nói rằng P1 mang ý nghĩa lớn hơn đối với McLaren khi so với Ferrari LaFerrari hay Porsche 918 Spyder. Trong khi cả hai thương hiệu kia đã có lượng khách hàng ổn định ở phân khúc này và xe của họ là sự tiến hóa rõ ràng từ các mẫu trước, P1 lại là một bước nhảy vọt táo bạo về gần như mọi khía cạnh: thiết kế, cơ khí và tính độc quyền. McLaren muốn P1 tạo ra một tác động lớn, quả thực nó đã làm được. Đối với 375 khách hàng may mắn sở hữu P1 khi mới ra mắt, việc tùy chỉnh thông số là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí họ. Trong khi nhiều người dễ dàng quyết định phối màu P1 mới của mình với chiếc McLaren F1 đang có trong gara hoặc chọn từ danh mục màu sắc và vật liệu nội thất tiêu chuẩn, một số ít chủ xe đã quyết định nâng tầm chiếc P1 của họ lên mức độ cao cấp hơn. Trở lại với chiếc McLaren P1 màu Satin Camo Green trong bài viết này, đây là chiếc xe thuộc sở hữu của vị doanh nhân tại Qatar, cấu hình của P1 này là độc bản trong dây chuyền sản suất. Màu sơn ngoại thất của P1 đặc biệt với lớp sơn màu xanh lá mờ. Để tôn vinh di sản đua xe phong phú của McLaren, màu McLaren Orange đã được sử dụng để làm nổi bật một số chi tiết ấn tượng nhất của P1. Cả hai huy hiệu McLaren và P1 trên mũi xe và đuôi xe đều được sơn màu McLaren Orange (thay vì màu đỏ tiêu chuẩn), cùng với đó là cùm phanh, nắp logo chụp bánh xe, phần chân của các thanh thủy lực cánh lướt gió sau, logo P1 trên nắp động cơ và phần lip hông ngay sau bánh trước. Các điểm nhấn McLaren Orange tiếp tục xuất hiện trong khoang nội thất, lớp da bọc ghế có đường chỉ khâu đen tương phản và logo P1 trên tựa đầu, bảng điều khiển phía trên, vô-lăng được bọc trong màu McLaren Orange. Các nút điều khiển hệ thống IRIS, nút khởi động động cơ, viền quanh nút khởi động, công tắc đèn cũng như gương trên cửa phía tài xế đều được sơn màu McLaren Orange. Hiện tại, đồng hồ công-tơ-mét hiển thị 130 km, chiếc P1 được giới thiệu trong tình trạng gần như mới, đã được cất giữ trong bộ sưu tập của chủ sở hữu kể từ khi giao xe. Chi tiết này dựa theo báo cáo kiểm tra do Dragon Racing tại Dubai thực hiện vào cuối năm 2024. Kể từ khi ra mắt, không có thông tin nào về lịch sử bảo dưỡng cũng như tình trạng hoàn hảo của động cơ V8 tăng áp kép và bộ pin. Ngày nay, McLaren P1 vẫn ấn tượng như khi lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Geneva năm 2013 Cả thiết kế lẫn hiệu suất của P1 vẫn đầy kích thích, mẫu siêu xe này sẽ mãi là điểm nhấn trong lịch sử siêu xe hợp thức hoá đi phố của McLaren. Với việc thông số ngày càng trở nên quan trọng trong thị trường hiện nay, một mẫu xe như thế này được rao bán từ chủ sở hữu ban đầu với quãng đường giao hàng và hoàn thiện trong những màu sắc độc đáo thực sự không thể bỏ lỡ. Hiện tại, McLaren W1 là siêu xe đường phố mới nhất và tuyệt vời nhất với số lượng sản xuất 399 chiếc trên toàn thế giới. Tuy nhiên vẫn chưa rõ W1 có hiệu suất cao như người tiền nhiệm - P1 hay không nhưng dù gì thì P1 vẫn là mẫu siêu xe hiệu suất đỉnh cao. Chắc chắn McLaren P1 Satin Camo Green cực hiếm này là chiếc xe thú vị nhất xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây. Về phía RM Sotheby’s, mức giá của nhà đấu giá này kỳ vọng sẽ từ 1-1,5 triệu USD. Video: Chi tiết siêu phẩm McLaren P1 màu Satin Camo Green.

