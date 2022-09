Ra mắt BMW XM 2023 từ 3,78 tỷ đồng, "đấu" Porsche Cayenne Turbo S

Sau gần 1 năm ra mắt phiên bản concept, hãng BMW đã chính thức vén màn mẫu SUV hạng sang XM hoàn toàn mới. Theo hãng BMW, đây là mẫu xe hiệu suất cao đầu tiên của thương hiệu M dùng hệ truyền động có mô-tơ điện. Đồng thời, BMW XM 2023 mới cũng là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu M không được phát triển dựa trên bất kỳ mẫu xe BMW có sẵn nào kể từ sau thập niên '70. Mẫu xe SUV BMW XM 2023 sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L, sản sinh công suất tối đa 483 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nằm bên trong hộp số là mô-tơ điện mạnh 194 mã lực. Tổng cộng, mẫu SUV hạng sang này sở hữu công suất 644 mã lực tại tua máy 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại dải tua máy 1.600 - 5.000 vòng/phút. Trong khi đó, BMW XM 2023 bản Label Red có công suất tổng cộng lên đến 735 mã lực và mô-men xoắn cực đại 997 Nm. Với sức mạnh trên, BMW XM 2023 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,1 giây, chậm hơn cả X6M và M240i xDrive. Nguyên nhân là do mẫu SUV hạng sang này có chiều dài cơ sở 3,1 m và trọng lượng lên đến 2,75 tấn. Chưa hết, BMW XM 2023 còn được trang bị cụm pin 25,7 kWh nên có thể chạy được quãng đường 50 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Ở chế độ chỉ dùng mô-tơ điện, xe có thể đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Vận tốc tối đa của BMW XM 2023 được giới hạn ở mức 250 km/h. Nếu khách hàng mua thêm gói M Driver’s Package tùy chọn, tốc độ tối đa của xe sẽ tăng lên 270 km/h. Không chỉ mạnh mẽ, BMW XM 2023 còn có hệ thống chống lật chủ động với thanh cân bằng điều khiển điện tử tiêu chuẩn và hệ thống đánh lái cầu sau. Đây là mẫu xe BMW M đầu tiên được trang bị hệ thống đánh lái này. Tương tự phiên bản concept, BMW XM 2023 cũng sở hữu thiết kế ngoại thất táo bạo và gây tranh cãi. Theo đó, mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn với viền phát sáng cùng hệ thống đèn 2 tầng giống BMW 7-Series thế hệ mới. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng nằm phía trên, sát với nắp ca-pô, và cụm đèn pha chính được đặt bên dưới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm cỡ lớn và khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước. Trên đầu xe còn có thêm tấm ốp màu đen bóng, nằm bên dưới lưới tản nhiệt và đèn pha. Vòng sang bên sườn, chúng ta có thể bắt gặp nẹp kéo dài từ chắn bùn trước đến cột C, nối liền với viền nóc. Bên dưới là các bộ vành có đường kính 21 inch, 22 inch hoặc 23 inch. Trong đó, bộ vành 23 inch đi với lốp có kích thước 275 mm trước và 315 mm sau. Cả vòm bánh và sườn xe đều được ốp bằng nẹp màu đen bóng. Đằng sau, BMW XM 2023 được trang bị cụm đèn hậu LED khá mỏng và 4 đầu ống xả xếp dọc ở hai bên. Thêm vào đó là tấm ốp màu đen bóng trên cản sau, bộ khuếch tán gió và 2 đèn phản quang nằm dọc. Ở bản Label Red, BMW XM 2023 sẽ đi kèm những điểm nhấn màu vàng kim NightGold Metallic nổi bật ở lưới tản nhiệt, bộ khuếch tán gió, nẹp bên sườn, viền nóc và vành la-zăng. Bên trong là không gian nội thất kết hợp giữa nhiều mẫu xe BMW nên tạo cảm giác khá quen thuộc. Trong đó, mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm của BMW XM 2023 không khác quá nhiều so với X7 phiên bản nâng cấp. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm. Tuy nhiên, khác với BMW X7, XM vẫn dùng cần số thông thường. Mặt táp-lô và tappi cửa có thể bọc bằng chất liệu da Merino màu nâu cà phê cổ điển tùy chọn. Trong khi đó, ghế cũng như nửa dưới của mặt táp-lô và tappi cửa được bọc da màu xanh Deep Lagoon tương phản. Riêng trần xe được bọc da với họa tiết đẹp mắt. Tuy có kích thước lớn nhưng BMW XM mới chỉ có thể chở được 4 người. So với BMW X7, XM đắt hơn gần 60.000 USD nhưng lại chở được ít hơn 3 người. Ngoài thiết kế ngoại thất thì đây cũng là một chi tiết gây tranh cãi của mẫu SUV hạng sang này. Tại thị trường Mỹ, giá xe BMW XM 2023 khởi điểm từ 159.000 USD (khoảng 3,78 tỷ đồng). Xe sẽ cạnh tranh với đối thủ Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Video: Giới thiệu BMW XM 2023 hoàn toàn mới.

