YouTube tắt kiếm tiền kênh 450 triệu đồng/tháng của Khá Bảnh

Ngày 2/4, theo ghi nhận của Zing.vn toàn bộ 410 video trên kênh YouTube của Khá Bảnh đã bị tắt kiếm tiền. Người dùng không xem được bất kỳ quảng cáo nào trên kênh của Khá Bảnh. Tuy nhiên, nhiều video của Khá Bảnh vẫn hiển thị trên thẻ thịnh hành và trong phần gợi ý của YouTube.

Kênh YouTube của Khá Bảnh hiện có 1,99 triệu người đăng ký. Trong một video đăng tải cuối tháng 1/2019, Khá Bảnh khoe rằng mỗi tháng anh nhận được hơn 450 triệu đồng từ YouTube.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an Bắc Ninh, cho biết bước đầu Khá Bảnh khai đã nhận được hàng trăm triệu từ việc làm video đăng lên mạng.

Khá Bảnh cho biết thêm chỉ mới được trả tiền mấy tháng gần đây cho những video đăng trên YouTube. Thời gian đầu được 7.000-8.000 USD/tháng (khoảng 160-185 triệu đồng), tháng cao nhất được trả 19.500 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Theo nguồn tin yêu cầu giấu tên, YouTube thông báo các video của Khá Bảnh "không phù hợp với hầu hết nhà quảng cáo". Tuy vậy ngoài kênh này, rất nhiều kênh "giang hồ mạng" khác có nội dung tương tự như Dương Minh Tuyền, Dũng Trọc, Huấn Hoa Hồng vẫn tiếp tục hiển thị quảng cáo.

Khá Bảnh khoe rút được 450 triệu tiền quảng cáo từ YouTube.

Đa phần các video trên kênh của Khá Bảnh có nội dung phản cảm như chửi thề, đánh đấm, bay lắc...



Ngoài thu nhập từ YouTube, Khá Bảnh còn nhận quảng cáo cho các trang web cờ bạc như L***88, F***88 và nhiều game điện tử bằng việc tạo ra các nội dung kêu gọi đánh bạc trên chính kênh của mình.

Theo thống kê từ trang SocialBlade, kênh YouTube của Khá Bảnh xếp hạng 57 những kênh lớn nhất Việt Nam với 61 triệu lượt xem mỗi tháng.

Ngoài YouTube, Khá Bảnh còn thường xuyên chia sẻ các video trên Facebook cá nhân, fanpage và group riêng. Hiện trang cá nhân của Khá Bảnh đã tạm khóa.

Sáng 2/4, chỉ huy Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết Công an tỉnh này phối hợp lực lượng chức năng sở tại đã tổ chức khám nhà Ngô Bá Khá (hay còn gọi Khá Bảnh) tại thôn Phúc Tinh vào đêm 1/4.Sau hơn một giờ khám xét, cơ quan công an đã bắt giữ Khá Bảnh cùng 2 thanh niên khác.

Việc các nhãn hàng phải trả tiền để xuất hiện bên cạnh các nội dung phản cảm từ lâu đã bị lên án. Năm 2017, Mars Inc, Deutsche Bank AG, Adidas AG và nhiều công ty khác đã đồng loạt rút quảng cáo khỏi YouTube sau khi chúng xuất hiện trên những video không phù hợp.