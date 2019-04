Vụ nam thanh niên đâm chết bạn gái: CSGT có làm hết trách nhiệm khi đứng ngay ở hiện trường?

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ngày 1/4 tại đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã dùng kéo đâm chết bạn gái là chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, cùng quê).

Được biết, Nghị sinh ra trong gia đình có 5 anh em, bố mất sớm. Trước đây, Nghị là lao động tự do, đi chở hàng thuê. Thời gian gần đây, Nghị mua chiếc xe ô tô để chạy taxi. Còn chị Huyền đang là nhân viên cho một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Tam Điệp (Ninh Bình).

Trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa Nghị và chị Huyền được cho là có quan hệ tình cảm. Nhà nghi phạm và nạn nhân chỉ cách nhau chừng 300m. Sáng 1/4, Nghị lái xe ô tô chở chị Huyền ra khu vực phía Đông nhà thi đấu Thể dục – Thể thao tỉnh Ninh Bình để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.

Chị Huyền đã mở cửa xe chạy ra bên ngoài thì bị Nghị cầm chiếc kéo đuổi theo, sau đó khống chế vật nạn nhân nằm xuống đường. Lúc này, Nghị lấy kéo đâm liên tiếp lên người chị Huyền khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nghị đã dùng kéo đâm vào cổ tự tử nhưng không chết.

Đối tượng Nghị đang được cấp cứu tại bệnh viện (ảnh TL). Sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 3 phút ghi lại cảnh Nghị đang ngồi đè lên cô gái. Trên tay Nghị cầm một vật nhọn (sau này được xác định là chiếc kéo) đâm liên tiếp bạn gái đến tử vong.



Thời điểm Nghị gây án có rất nhiều người dân chứng kiến nhưng không có ai có biểu hiện tiến lại can ngăn mà chỉ đứng gần đó và cầm điện thoại quay video, chụp ảnh. Thậm chí, thời điểm này còn xuất hiện một người mặc cảnh phục CSGT nhưng người này cũng chỉ dám lại gần đứng nhìn rồi lại quay ra gọi điện thoại.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, trong trường hợp này người CSGT đã chưa làm tròn chức trách của mình. Theo đó, đáng lẽ thời điểm ấy cảnh sát có thể dùng biện pháp mạnh để trấn áp nhằm cứu giúp cô gái.

“Dù có đưa ra bất cứ lời giải thích nào cũng khó chấp nhận đối với vị CSGT và những người dân chứng kiến sự việc. Giá như họ không vô cảm, không đứng quay clip mà cùng nhau vào cứu cô gái thì có lẽ sự việc đau lòng nhất sẽ chưa chắc xảy ra”, một người bình luận.

CSGT đứng rất gần tên Nghị khi hắn đang dùng kéo sát hại nạn nhân (ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cảm thông khi cho rằng, lúc này đối tượng đang hăng máu, sẵn sàng ăn thua đủ với những ai có ý định can ngăn. Do vậy, cần thiết giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn là việc làm cần thiết.



“CSGT cũng là người, họ cũng cần phải bảo vệ an toàn cho chính mình. Lúc này, đối tượng đang như con thú hoang, trên tay hắn đang có vũ khí nên nếu không khéo sẽ nguy hiểm cho nhiều người khác”, một ý kiến khác bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV sáng 2/4, một lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình xác nhận có sự việc trên. Trước thông tin việc CSGT có mặt nhưng không có biện pháp can thiệp kịp thời, vị lãnh đạo này cho biết đang tiến hành xác minh và sẽ thông tin lại.

Trong khi đó, trả lời trên Báo Đất Việt, ông Đinh Văn Thứ- Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết, đã nắm được báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ việc. "Theo nhận định ban đầu, cô gái và đối tượng này yêu nhau đã 4 năm. Có thể do chuyện tình cảm trục trặc nên nam thanh niên mới đâm chết người yêu . Kết luận chính xác nhất thì cơ quan công an vẫn đang được công an tiếp tục điều tra", ông Thứ nói.

Trước thông tin về việc một cán bộ cảnh sát giao thông chứng kiến sự việc, thậm chí chỉ đứng cách hiện nơi chị Huyền bị đâm rất gần nhưng không hề đến can ngăn, ông Thứ cho biết, về việc này Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ. "Nếu đúng có việc cán bộ này thiếu trách nhiệm như vậy thì sẽ xử lý nghiêm", ông Thứ cam kết.