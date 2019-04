"Khá Bảnh" dương tính với ma túy khi bị bắt

PV Kiến Thức sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, Ngô Bá Khá bị bắt để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thông tin mới nhất vụ việc Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Phòng CSHS – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Ngô Bá Khá ( Khá Bảnh , SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh), trao đổi vớisáng 2/4, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, Ngô Bá Khá bị bắt để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



“Thời điểm bị bắt Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm cũng phát hiện Khá dương tính với ma tuý”, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, cơ quan công an đang mở rộng điều tra đường dây cờ bạc có sự tham gia của Khá Bảnh. Hiện, cơ quan công an đã bắt giữ 4 người tham gia đường dây cờ bạc này và đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Ngô Bá Khá có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Khá Bảnh đốt xe và quay lại clip.

Trước đó, vào tối ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Từ Sơn tổ chức truy bắt Ngô Bá Khá. Khoảng 19h tối ngày 1/4, Công an Thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh khám nhà Ngô Bá Khá (trú tại xã Tam Sơn,thị xã Từ Sơn).

Ngô Bá Khá còn được gọi với cái tên Khá Bảnh là một trong những nhân vật mới nổi trên mạng xã hội gần đây cùng điệu nhảy “múa quạt”. Khá Bảnh còn được cộng đồng mạng biết đến với những clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".

Ngay trong một clip được đăng tải Khá bảnh còn kể rằng chỉ học hết lớp 7, hay đánh nhau nên phải đi trại giáo dưỡng từ năm 17 tuổi vì tội hành hung, cố ý gây thương tích người khác. Sau đó, lại vào tù vì đánh người gây thương tích liên quan đến chuyện đòi nợ.

Mới đây, là việc Khá bảnh cùng nhóm bạn thản nhiên dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý. Chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Vào ngày 26/3, Khá bảnh tiếp tục đăng một video lên Youtube với tựa đề “đi xe máy tốn xăng bực mình đập xe”. Trong clip, Khá bảnh đi một chiếc xe tay ga nhưng kêu là tốn xăng, sau đó rủ bạn của mình dùng gậy sắt đập nát chiếc xe. Không dừng ở đó, Khá bảnh còn châm xăng, đốt xe và khẳng định “đốt luôn không mọi người lại bảo đập xong lại sửa lại cho mới”. Đáng chú ý, trong video thanh niên này nhiều lần nhắc tới việc đập, đốt xe máy để đổi xe điện. Trong phần mô tả phía dưới video, anh ta cũng để đường dẫn tới trang web của một hãng xe điện. Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip đập xe đốt của Khá bảnh.

Điều bất ngờ, mặc dù có những hành vi lệch chuẩn về đạo đức như thế nhưng Khá bảnh lại đang được không ít giới trẻ, các học sinh, sinh viên cuồng mộ như một ngôi sao điện ảnh, thậm chí có người coi Khá Bảnh là thần tượng. Minh chứng rõ nhất là việc vừa qua khi thanh niên này xuất hiện ở TP Yên Bái đã được nhiều bạn trẻ, trong đó có không ít bạn còn nguyên đồng phục học sinh, thậm chí cả người lớn xin chữ ký, chụp ảnh chung, phấn khích gọi tên...

Kênh YouTube của Khá Bảnh có hơn 1,8 triệu người theo dõi với các video chủ yếu quay cuộc sống hằng ngày của anh ta, mỗi clip này có từ vài trăm ngàn tới mấy triệu lượt xem; Facebook cá nhân của Khá có hơn 600.000 người theo dõi. Điều này khiến không ít người tỏ ra lo lắng khi dường như các giá trị, chuẩn mực đạo đức của giới trẻ đã thay đổi. Những câu hỏi được đặt ra, đó là tại sao giới trẻ bây giờ lại lấy một thanh niên như Khá Bảnh để thần tượng.