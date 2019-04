Khá "Bảnh" bật khóc nhận sai khi bị tạm giam, mẹ "giang hồ" nói gì?

Khá bảnh khóc thừa nhận hành vi sai trái



Thông tin mới nhất liên quan vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và một số đơn vị chức năng đã, SN 1993, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh), về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cơ quan công an cho biết, cùng bị bắt với Khá "Bảnh" còn có 04 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1987, HKTT tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, HKTT tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh).