Xã Tân Phú: Huỳnh Ngọc Lương trúng gói thầu đường THU.44, tiết kiệm 0,31%

Công ty Huỳnh Ngọc Lương một mình dự thầu và trúng gói thầu đường THU.44 tại xã Tân Phú, trị giá 3,79 tỷ, mang lại mức tiết kiệm ngân sách 11,6 triệu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Đường THU.44. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương – nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Dự án công trình Đường THU.44 được UBND xã Tân Phú phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 29/07/2026, sử dụng nguồn vốn kết hợp giữa ngân sách tỉnh và ngân sách xã.

Đến ngày 04/08/2026, ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú, ký Quyết định số 381/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị 3.939.277.668 đồng. Trong đó, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (mã kế hoạch LCNT: PL2600246463) có giá gói thầu là 3.798.132.845 đồng (bao gồm 3.792.430.481 đồng chi phí xây dựng và 5.702.364 đồng chi phí đảm bảo an toàn giao thông).

Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, do ông Dương Hồng Sơn làm Tổ trưởng và bà Mai Huỳnh Thanh Nguyệt làm thành viên tổ chuyên gia (theo Quyết định số 220/QĐ-CTY ngày 10/08/2026).

Ngày 11/08/2026, E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 423/QĐ-BQLDA và phát hành qua Thông báo mời thầu số IB2600440556 phiên bản 00, thời điểm đóng và mở thầu ấn định vào lúc 18h00 ngày 20/08/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương nộp E-HSDT với giá dự thầu 3.786.512.106 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 302/BC-CTY ngày 25/08/2026, Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công; không phát sinh nội dung cần làm rõ hay thay thế nhân sự, thiết bị.

Ngày 03/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú Nguyễn Ngọc Nguyên ký Quyết định số 481/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương trúng thầu với giá 3.786.512.106 đồng, thời gian thực hiện 150 ngày. So với giá gói thầu, mức giảm giá đạt 11.620.739 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,31%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương (MST: 3901163372) thành lập ngày 28/03/2013, trụ sở tại số 04A đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Ngọc Lương. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp công trình dân dụng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 141 gói thầu, trong đó trúng 83 gói, trượt 56 gói và 02 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 234.098.854.749 đồng (vai trò độc lập đạt 120.301.283.286 đồng; vai trò liên danh đạt 113.797.571.463 đồng). Địa bàn tham gia dự thầu tập trung chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh với 127 gói thầu.

Trong vài tháng gần đây, doanh nghiệp được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh:

Tại xã Thạnh Bình: Trúng gói thầu thi công xây dựng độc lập ngày 24/08/2026 với giá 2.135.216.061 đồng; trước đó ngày 07/07/2026 trúng gói thầu xây dựng tương tự với giá 2.283.745.902 đồng (do Phòng Kinh tế phê duyệt).

Tại xã Tân Thành: Ngày 17/08/2026, Phòng Kinh tế - UBND xã phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng + thiết bị với giá 5.157.814.814 đồng. Ngày 08/07/2026, trúng gói thầu nâng cấp đường ĐH 810 trong vai trò thành viên liên danh phụ với giá trị 10.797.625.206 đồng.

Tại xã Tân Châu: Ngày 31/07/2026, trúng gói thầu thi công xây dựng đường THĐ.14 (vai trò liên danh) với giá 5.119.371.461 đồng do Ban Quản lý dự án xã Tân Châu công bố.

Tại xã Tân Hội: Văn phòng HĐND - UBND xã phê duyệt trúng gói thầu xây dựng ngày 29/07/2026 giá 3.221.621.719 đồng; ngày 09/06/2026 trúng gói thầu xây dựng giá 2.531.410.178 đồng.

Tại Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú: Trước gói thầu đường THU.44, ngày 26/05/2026, doanh nghiệp trong vai trò liên danh đã trúng gói thầu thi công xây dựng đường THU.36 với giá 2.585.956.196 đồng.

Quy định pháp lý về quy trình xét thầu trường hợp một nhà thầu

Trao đổi về các quy định liên quan đến quy trình đấu thầu qua mạng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: hoạt động đấu thầu hiện hành được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều 24 Luật Đấu thầu và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và giá trị dưới 10 tỷ đồng là đúng hạn mức cho phép.

Đối với trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự tại thời điểm đóng thầu, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định bên mời thầu được mở thầu ngay để đánh giá mà không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp hay xếp hạng nhà thầu; đồng thời tiến hành đối chiếu tài liệu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT. Bên cạnh đó, pháp luật về đấu thầu cũng quy định rõ E-HSMT không được đưa ra các điều kiện mang tính định hướng, hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.