Xã Ka Đô phê duyệt gói thầu kè sông hơn 17 tỷ: Một liên danh trúng sát giá

Duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng gói thầu kè sông Đa Nhim hơn 17 tỷ tại xã Ka Đô sau quy trình xét duyệt nhanh chóng, tiết kiệm xấp xỉ 78 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô - Nguyễn Thành Phát vừa ký Quyết định số 102/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Xây dựng đường giao thông bờ kè sông Đa Nhim đoạn từ cầu 13 đến khu sản xuất, thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô. Dự án có tổng mức đầu tư 19.862.194.000 đồng theo Quyết định phê duyệt số 1200/QĐ-SXD của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Mức tiết kiệm qua đấu thầu khoảng 0,46%

Gói thầu số 03 có giá dự toán được phê duyệt là 17.158.487.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh xây dựng gói thầu số 03, gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát và Công ty TNHH Tú Thọ Lộc. Giá trúng thầu được phê duyệt là 17.080.073.553 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 24 tháng (720 ngày).

So sánh giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ghi nhận khoảng 78.413.447 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,46%. Đáng chú ý, mặc dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu chỉ ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Quyết định số 102/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Quy trình thẩm định và phê duyệt hoàn tất trong ngày

Theo các tài liệu công khai, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đều được hoàn tất trong ngày 26/08/2026.

Cụ thể, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 43/BCĐG-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Triều An lập, được Giám đốc Hồ Văn Hưng cùng các thành viên tổ chuyên gia hoàn thiện ngay trong ngày 26/08/2026. Tiếp đó, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tứ Hải cũng hoàn thành Báo cáo thẩm định số 238/BCTĐ-KQLCNT trong ngày 26/08/2026. Đến 15h53 ngày 26/08/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô - Nguyễn Thành Phát đã ký số Quyết định số 102/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Như vậy, theo các mốc thời gian thể hiện trên hồ sơ, khoảng thời gian từ lúc mở thầu đến khi quyết định phê duyệt kết quả được ký là khoảng 7 giờ 31 phút trong cùng ngày 26/08/2026.

Năng lực của hai nhà thầu liên danh

Dữ liệu đấu thầu thể hiện cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và có lịch sử tham gia đấu thầu dày dặn tại địa phương.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát (mã số thuế 5801180339) địa chỉ tại TDP Nghĩa Lập 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này đã tham gia 68 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 56 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu khoảng 151.155.847.777,43 đồng. Riêng tại bên mời thầu là Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô, nhà thầu này từng tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói với tổng giá trị xấp xỉ 32.889.425.685 đồng. Điển hình là gói thầu Thi công cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc UBND xã Ka Đô với giá trị 15.809.352.132 đồng với vai trò độc lập vào cuối tháng 07/2026.

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (mã số thuế 5801221232) địa chỉ tại Thôn Nghĩa Lập II, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này đã tham gia 106 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 76 gói với tổng giá trị khoảng 330.689.487.053 đồng. Tại xã Ka Đô, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc tham gia 4 gói thầu và trúng toàn bộ 4 gói với tổng giá trị khoảng 51.161.248.553 đồng. Mới đây nhất, ngày 19/08/2026, nhà thầu này cũng vừa trúng gói thầu xây lắp đường giao thông Nam Hiệp 1 trị giá 15.025.302.000 đồng tại xã Ka Đô với vai trò liên danh.

Yêu cầu về cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả đấu thầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh yêu cầu siết chặt công tác thẩm định giá gói thầu, triệt để thực hành tiết kiệm trong đầu tư công và nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15) xác định người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu.