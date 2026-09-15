Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cụ bà 101 tuổi đột quỵ nặng, lấy huyết khối trong giờ vàng

101 tuổi, có tăng huyết áp, Parkinson và suy tim, cụ bà vẫn được tái thông mạch não thành công sau 2,5 giờ khởi phát đột quỵ.

Thúy Nga

Một cụ bà 101 tuổi bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa đã được cấp cứu và can thiệp lấy huyết khối kịp thời. Sau điều trị, mạch máu não được tái thông hoàn toàn, tình trạng ý thức và vận động từng bước cải thiện.

Đột quỵ khi 101 tuổi, nhiều bệnh nền

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, Parkinson và suy tim, đang điều trị thuốc thường xuyên tại nhà. Khoảng 2 giờ trước khi vào viện, cụ đột ngột nói khó, liệt nửa người bên phải.

Nhận thấy đây là những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đánh giá và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết trong giờ vàng. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

102-tuoi.jpg
Hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 dựng mạch máu não của người bệnh cho thấy tắc động mạch não giữa trái phù hợp với tổn thương nhu mô - Ảnh BVCC

Khi đến Trung tâm Đột quỵ, cụ bà trong tình trạng lơ mơ, thất ngôn, điểm Glasgow 11, liệt nửa người phải, cơ lực 1/5, điểm NIHSS 16.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc đoạn M1 động mạch não giữa bên trái. Hình ảnh phù hợp với tổn thương nhu mô não.

Trước tình trạng tắc mạch lớn và người bệnh vẫn trong khoảng thời gian vàng, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, chỉ định can thiệp lấy huyết khối bằng phương pháp nội mạch.

102-tuoi-1.jpg
Hình ảnh cục máu đông gây tắc mạch máu não trên cộng hưởng từ 3.0 - Ảnh BVCC

Ca can thiệp được thực hiện chỉ khoảng 2,5 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Sau thủ thuật, động mạch não giữa bên trái được tái thông hoàn toàn, đạt TICI 3.

Đến ngày điều trị thứ hai, sức khỏe người bệnh có những cải thiện tích cực. Cụ bà tỉnh hơn, Glasgow đạt 13 điểm, tình trạng yếu liệt được cải thiện, cơ lực khoảng 3–4/5. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.

BS Hoàng Bỉnh Khiêm, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là trường hợp người bệnh tuổi rất cao, đồng thời có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, Parkinson và suy tim. Việc phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời giúp người bệnh có cơ hội được điều trị bằng các kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian vàng và đạt hiệu quả điều trị tốt.

102-tuoi-2.jpg
Hình ảnh cục máu đông được lấy ra sau can thiệp - Ảnh BVCC

Trường hợp này cũng cho thấy tuổi cao không đồng nghĩa với việc người bệnh đột quỵ không còn cơ hội điều trị. Khi còn chỉ định và có khả năng đáp ứng, việc đánh giá, tái thông mạch máu kịp thời vẫn có thể mang lại cơ hội hồi phục.

102-tuoi-3.jpg
Hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 dựng mạch máu não của người bệnh cho thấy mạch máu não đã được tái thông hoàn toàn.

Đột quỵ: “Thời gian là não”

Theo BS Hoàng Bỉnh Khiêm, trong điều trị đột quỵ não cấp, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế càng sớm, cơ hội điều trị, tái thông mạch máu và phục hồi càng cao.

Người dân cần ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, khuôn mặt đột ngột mất cân đối; yếu hoặc liệt tay chân, đặc biệt ở một bên cơ thể; nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói hoặc không thể nói được.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc trì hoãn việc cấp cứu, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội cứu vùng não đang bị thiếu máu.

Cụ bà 101 tuổi đột quỵ nặng, lấy huyết khối trong giờ vàng ảnh 5

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu

#Đột quỵ #Can thiệp lấy huyết khối #Tái thông mạch máu #Bệnh nền tuổi cao #Chẩn đoán đột quỵ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngủ sai tư thế, người đàn ông 40 tuổi đột quỵ vì lóc tách động mạch cảnh

Lóc tách động mạch cảnh là nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ, có thể liên quan chấn thương hoặc tác động cơ học vùng cổ.

Đột quỵ ở người trẻ do lóc tách động mạch cảnh

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận, điều trị một nam bệnh nhân 40 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não cấp. Đáng chú ý, trước khi khởi phát bệnh, người bệnh có một chặng đường dài di chuyển bằng ô tô và ngủ trong tư thế đầu, cổ lệch và gập kéo dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tự ý ngưng thuốc, người đàn ông 64 tuổi tái phát đột quỵ sau 6 tháng

Sau lần đột quỵ đầu hồi phục gần như hoàn toàn, người đàn ông 64 tuổi tự ý ngưng thuốc, không tái khám và tái phát bệnh chỉ sau khoảng 6 tháng.

6 tháng đột quỵ tái phát vì tự ý ngưng thuốc

Khoảng 6 tháng trước, ông N.H.A. (64 tuổi, ngụ xã Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) từng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vì đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đột quỵ giữa chuyến du lịch, nữ du khách Mỹ hồi phục sau 24 giờ

Đang tham quan Địa đạo Củ Chi, nữ du khách Mỹ 43 tuổi bất ngờ liệt tay trái. Quyết định cấp cứu kịp thời giúp chị phục hồi gần như hoàn toàn.

Đột ngột liệt tay khi đang tham quan

Một chuyến du lịch khám phá Việt Nam của nữ du khách Mỹ, 43 tuổi, bất ngờ gặp sự cố khi chị đang tham quan Địa đạo Củ Chi. Người bệnh đột ngột yếu liệt hoàn toàn tay trái, mất sức cơ và không thể cầm nắm, ngay cả với chiếc điện thoại đang sử dụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới