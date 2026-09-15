Cụ bà 101 tuổi đột quỵ nặng, lấy huyết khối trong giờ vàng

101 tuổi, có tăng huyết áp, Parkinson và suy tim, cụ bà vẫn được tái thông mạch não thành công sau 2,5 giờ khởi phát đột quỵ.

Một cụ bà 101 tuổi bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa đã được cấp cứu và can thiệp lấy huyết khối kịp thời. Sau điều trị, mạch máu não được tái thông hoàn toàn, tình trạng ý thức và vận động từng bước cải thiện.

Đột quỵ khi 101 tuổi, nhiều bệnh nền

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, Parkinson và suy tim, đang điều trị thuốc thường xuyên tại nhà. Khoảng 2 giờ trước khi vào viện, cụ đột ngột nói khó, liệt nửa người bên phải.

Nhận thấy đây là những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đánh giá và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết trong giờ vàng. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 dựng mạch máu não của người bệnh cho thấy tắc động mạch não giữa trái phù hợp với tổn thương nhu mô - Ảnh BVCC

Khi đến Trung tâm Đột quỵ, cụ bà trong tình trạng lơ mơ, thất ngôn, điểm Glasgow 11, liệt nửa người phải, cơ lực 1/5, điểm NIHSS 16.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc đoạn M1 động mạch não giữa bên trái. Hình ảnh phù hợp với tổn thương nhu mô não.

Trước tình trạng tắc mạch lớn và người bệnh vẫn trong khoảng thời gian vàng, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, chỉ định can thiệp lấy huyết khối bằng phương pháp nội mạch.

Hình ảnh cục máu đông gây tắc mạch máu não trên cộng hưởng từ 3.0 - Ảnh BVCC

Ca can thiệp được thực hiện chỉ khoảng 2,5 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Sau thủ thuật, động mạch não giữa bên trái được tái thông hoàn toàn, đạt TICI 3.

Đến ngày điều trị thứ hai, sức khỏe người bệnh có những cải thiện tích cực. Cụ bà tỉnh hơn, Glasgow đạt 13 điểm, tình trạng yếu liệt được cải thiện, cơ lực khoảng 3–4/5. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.

BS Hoàng Bỉnh Khiêm, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là trường hợp người bệnh tuổi rất cao, đồng thời có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, Parkinson và suy tim. Việc phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời giúp người bệnh có cơ hội được điều trị bằng các kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian vàng và đạt hiệu quả điều trị tốt.

Hình ảnh cục máu đông được lấy ra sau can thiệp - Ảnh BVCC

Trường hợp này cũng cho thấy tuổi cao không đồng nghĩa với việc người bệnh đột quỵ không còn cơ hội điều trị. Khi còn chỉ định và có khả năng đáp ứng, việc đánh giá, tái thông mạch máu kịp thời vẫn có thể mang lại cơ hội hồi phục.

Hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 dựng mạch máu não của người bệnh cho thấy mạch máu não đã được tái thông hoàn toàn.

Đột quỵ: “Thời gian là não”

Theo BS Hoàng Bỉnh Khiêm, trong điều trị đột quỵ não cấp, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế càng sớm, cơ hội điều trị, tái thông mạch máu và phục hồi càng cao.

Người dân cần ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, khuôn mặt đột ngột mất cân đối; yếu hoặc liệt tay chân, đặc biệt ở một bên cơ thể; nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói hoặc không thể nói được.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc trì hoãn việc cấp cứu, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội cứu vùng não đang bị thiếu máu.

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