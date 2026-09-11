Lâm Đồng: Mai Thanh Tân trúng gói thầu hơn 15 tỷ tại xã D'Ran với tỷ lệ tiết kiệm 0,33%

Dù có hai nhà thầu tham dự gói thầu giao thông hơn 15,5 tỷ đồng ở xã D'Ran, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 0,33% sau màn so kè giá sít sao.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch UBND xã D'Ran - Đinh Việt Dũng vừa ký Quyết định số 964/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường trục chính thôn Tân Hiên, xã D'Ran. Dự án có tổng mức đầu tư 17,1 tỷ đồng theo Quyết định phê duyệt số 1096/QĐ-SXD của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn

Gói thầu số 06 có giá dự toán được phê duyệt là 15,522 tỷ đồng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Mai Thanh Tân với giá trúng thầu 15,471 tỷ đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian 25 tháng.

So sánh giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm sau đấu thầu 51.224.395 đồng, tương ứng 0,33%.

Quyết định số 964/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Dữ liệu tại Biên bản mở thầu mã thông báo IB2600423246 ghi nhận có 02 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

Cụ thể, Công ty TNHH Mai Thanh Tân chào giá 15,471 tỷ đồng (giảm 51.224.395 triệu đồng so với giá gói thầu). Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Khánh Lợi nộp hồ sơ với giá dự thầu 15,512 tỷ đồng, chỉ giảm 10.008.079 đồng so với giá gói thầu.

Mức chênh lệch giá dự thầu giữa hai nhà thầu tham gia chỉ vỏn vẹn 41.216.316 đồng. Với việc chào mức giá thấp hơn, Công ty TNHH Mai Thanh Tân đã được Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên xếp hạng thứ nhất tại Báo cáo đánh giá số 66A/GLN-TCG. Kết quả này sau đó được Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Giao thông – Thủy lợi Lâm Đồng thẩm định trước khi Chủ tịch UBND xã D'Ran đặt bút ký phê duyệt.

Năng lực nhà thầu thi công và ý kiến chuyên gia

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Mai Thanh Tân (mã số thuế 5800595838) đặt trụ sở tại thửa đất 569, TBĐ 22, hẻm đường Phạm Hồng Thái, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhà thầu này sở hữu lịch sử đấu thầu rất đáng nể với việc tham gia 110 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 76 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu lên đến khoảng 410,814 tỷ đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 đặt mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi gói thầu có từ 2 nhà thầu tham gia nhưng mức giá bỏ thầu của cả hai đều sát trần và chỉ chênh lệch nhau số tiền rất nhỏ, tính cạnh tranh về mặt chi phí giữa các nhà thầu chưa thực sự được phát huy triệt để.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, trong bối cảnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định dự toán và thực hiện đồng bộ giải pháp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công. Khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu quy định người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu.