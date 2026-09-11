Bảo Lộc: Thanh Phú Hoàng trúng gói thầu 15,37 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 2% [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 1 Bảo Lộc - Nguyễn Minh Hiếu đã ký Quyết định số 59/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 07: Chi phí xây dựng. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Một nhà thầu tham dự, tiết kiệm xấp xỉ 2% ngân sách

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đức Cảnh được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1162/QĐ-SXD ngày 20/7/2026 với tổng mức đầu tư 27,9 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. UBND Phường 1 Bảo Lộc giữ vai trò chủ đầu tư, sau đó ủy quyền toàn bộ nhiệm vụ chủ đầu tư cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 1 Bảo Lộc.

Tại Gói thầu số 07 (mã E-TBMT: IB2600433634-00), giá dự toán được phê duyệt ở mức 15,683 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 660 ngày (khoảng 22 tháng).

Biên bản mở thầu ngày 16/08/2026 ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng. Với giá dự thầu 15,370 tỷ đồng và không áp dụng thư giảm giá, nhà thầu này đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu đúng bằng giá dự thầu.

So với giá dự toán gói thầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng giúp tiết kiệm sau đấu thầu 313.675.301 đồng. Tương ứng 2%.

Quyết định số 59/QĐ-KTHTĐT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng (mã số thuế 5800967483) được thành lập ngày 11/01/2011, đặt trụ sở tại Khu 1A, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy: Tính đến thời điểm trúng gói thầu nêu trên, doanh nghiệp đã tham gia 131 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 110 gói, trượt 16 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt khoảng 695,388 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập đạt khoảng 326,637 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp tham gia khoảng 103 gói thầu và trúng khoảng 84 gói với tổng giá trị hơn 440,466 tỷ đồng.

Chỉ trong tháng 8/2026, nhà thầu Thanh Phú Hoàng liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 1 Bảo Lộc làm đại diện chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 28,481 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 05/8/2026, doanh nghiệp được phê duyệt trúng Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Đào Duy Từ (Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến giao đường Phạm Ngọc Thạch) với giá 13,112 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai dự án cho thấy sự kết nối chuyên môn đáng quan tâm giữa các đơn vị. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế KA là đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đồng thời đảm nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu số 07. Hồ sơ dữ liệu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng từng tham gia khoảng 7 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế KA làm bên mời thầu và đã trúng tới 6 gói với tổng giá trị khoảng gần 34 tỷ đồng.

Cần bảo đảm tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của phương thức đấu thầu qua mạng là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự tuy không trái quy định nếu quy trình tổ chức tuân thủ đúng pháp luật, nhưng kết quả tiết kiệm ngân sách khoảng 2% phản ánh hiệu quả kinh tế chưa thực sự tối ưu.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, triệt để thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Các cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư nâng cao chất lượng lập hồ sơ mời thầu, không cài cắm tiêu chí hạn chế nhà thầu, đồng thời chủ động thương thảo để tối ưu hóa nguồn lực ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] - Dấu hỏi cạnh tranh tại loạt gói thầu Công ty Thanh Phú Hoàng vừa trúng tại Lâm Đồng