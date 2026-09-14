Xung đột ở Yemen leo thang, Houthi tiếp tục tấn công Ả Rập Xê Út

Chính quyền Ả Rập Xê Út đã kích hoạt còi báo động tại thành phố Abha và tỉnh Khamis Mushait, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn trước nguy cơ bị tấn công.

AP đưa tin, xung đột ở Yemen leo thang hôm 13/9, khi lực lượng của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận phát động cuộc tấn công chống lại lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn dọc Biển Đỏ còn Houthi tiếp tục phóng tên lửa vào Ả Rập Xê Út.

Chính phủ Yemen tuyên bố sẽ điều thêm quân đến Biển Đỏ. Một quan chức thừa nhận rằng lực lượng Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mokha và một hòn đảo trên eo biển Bab el-Mandeb - tuyến đường vận chuyển quan trọng thay thế cho eo biển Hormuz - vào tuần trước.

Một số thành viên của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Chiều 13/9, chính quyền Ả Rập Xê Út đã kích hoạt còi báo động tại thành phố Abha và tỉnh Khamis Mushait, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn trước nguy cơ bị tấn công. Cả hai khu vực này đều liên tục bị lực lượng Houthi tấn công trong những tuần gần đây.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công Ả Rập Xê Út, bao gồm cả một căn cứ quân sự ngay sát biên giới với Yemen.

Theo AP, lực lượng Houthi đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và vận tải biển của Ả Rập Xê Út như một phần của lệnh phong tỏa mới được tuyên bố gần đây, nhưng họ cho biết không có ý định đe dọa hoạt động vận tải thương mại của các quốc gia khác.

Lực lượng đồng minh của Chính phủ Yemen cho biết, hơn 500 binh sĩ đã thiệt mạng ở bờ biển phía tây trong 4 tuần qua khi xung đột leo thang. Cũng theo thông báo, hơn 1.000 thành viên của lực lượng Houthi đã thiệt mạng tại các tỉnh Hodeida và Taiz. Tuy nhiên, người phát ngôn của Houthi không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Ả Rập Xê Út đã chiến đấu chống lại lực lượng Houthi ở Yemen trong 12 năm. Một thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm 2022 đã phần nào chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, xung đột leo thang gần đây khiến dư luận lo ngại về một cuộc nội chiến toàn diện tái bùng phát tại quốc gia này.

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