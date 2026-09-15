Vết mổ 1 cm, giải ép thần kinh, hàn xương cột sống bằng nội soi

Mổ 1 cm giải phóng đôi chân đi 10m đã tê dại phải dừng nghỉ

Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm vừa áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi 1 cổng kết hợp hàn xương liên thân đốt và nẹp vít qua da (UFE-LIF) cho hai bệnh nhân mắc bệnh lý cột sống phức tạp.

Một trường hợp là bà Phạm Thị Giang, 67 tuổi, ở Thanh Hóa. Trong 8 tháng, bà bị đau thắt lưng lan xuống hai mông và chân, kèm tê bì, đau buốt. Quãng đường đi bộ tối đa chỉ khoảng 10 m trước khi phải dừng lại do chân tê dại. Chỉ số ảnh hưởng chức năng sống trước phẫu thuật ở mức 68%, cho thấy tình trạng hạn chế vận động nghiêm trọng.

Trường hợp thứ hai là anh Phan Văn Quân, 34 tuổi, ở Hà Tĩnh, từng phẫu thuật thoát vị đĩa đệm L4-L5 năm 2019 tại cơ sở y tế khác. Khoảng nửa năm trước, anh xuất hiện đau thắt lưng trở lại, trong đó 3 tháng gần đây cơn đau tăng mạnh, lan xuống toàn bộ chân trái. Ho, hắt hơi cũng gây đau nhói. Người bệnh giảm cơ lực duỗi ngón cái, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Kết quả chụp MRI cho thấy anh Quân bị thoát vị đĩa đệm lệch trái, chèn ép rễ thần kinh, kèm khuyết hở eo và có chỉ định phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Võ Văn Thanh, Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, với phương pháp mổ mở truyền thống, phẫu thuật viên phải tạo đường rạch dài khoảng 7-12 cm dọc vùng thắt lưng, bóc tách hệ thống cơ dựng sống khỏi gai xương. Việc can thiệp trên diện rộng có thể làm tăng mất máu, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, xơ dính thần kinh và đau vùng thắt lưng sau phẫu thuật.

Trong khi đó, UFE-LIF sử dụng một đường vào duy nhất khoảng 1 cm để đưa ống nội soi. Hệ thống camera có độ phân giải cao giúp phóng đại trường mổ, hỗ trợ bác sĩ quan sát rễ thần kinh và các cấu trúc nhỏ, từ đó thực hiện giải ép thần kinh, xử lý đĩa đệm tổn thương.

Nội soi 1 lỗ phẫu thuật cột sống - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Thanh, việc hạn chế tổn thương các cấu trúc cơ lành giúp người bệnh giảm đau sau mổ khoảng 80-90%, có thể đứng dậy và đi lại sau 12-24 giờ, xuất viện sau 2-3 ngày.

Sau phẫu thuật, bà Giang cho biết cơn đau buốt lan xuống hai chân đã biến mất. Trong khi đó, anh Quân đến ngày thứ 2 sau mổ, có thể tập đi, tự vệ sinh cá nhân, đại tiểu tiện tự chủ và không còn cảm giác tê bì, đau đớn như trước.

Người bệnh đi lại sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Không nên trì hoãn khi có dấu hiệu chèn ép thần kinh

TS.BS Võ Văn Thanh cảnh báo, trượt đốt sống kèm chèn ép thần kinh nếu không được điều trị phù hợp có thể để lại tổn thương khó hồi phục. Một số người vì lo ngại phẫu thuật nên tự điều trị bằng đắp lá hoặc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, làm chậm thời điểm thăm khám.

Khi rễ thần kinh bị chèn ép kéo dài, người bệnh có thể đối mặt với xơ hóa rễ thần kinh, teo cơ chân hoặc rối loạn cơ tròn.

Bác sĩ kiểm tra chân bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Vì vậy, người bệnh cần lưu ý các triệu chứng như đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống mông hoặc chân, tê bì, đau tăng khi đi lại. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, cần đến cơ sở chuyên khoa cột sống để được thăm khám, chụp chiếu và xác định nguyên nhân, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

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