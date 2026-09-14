TP HCM: Bảo Nam Long trúng gói thầu hạ tầng gần 22 tỷ đồng tại phường Hòa Hưng

Ban QLDA ĐTXD Phường Hòa Hưng vừa phê duyệt kết quả gói thầu nâng cấp hạ tầng trị giá hơn 21,7 tỷ đồng với một nhà thầu duy nhất tham dự sau điều chỉnh E-HSMT.

Một nhà thầu tham dự gói thầu gần 22 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Hòa Hưng (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BQLDA ngày 04/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp và đảm bảo giao thông trong quá trình thi công" (mã TBMT: IB2600419179). Gói thầu thuộc dự án "Sửa chữa các cụm hẻm, lòng hẻm, vỉa hè trên địa bàn phường", sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ có mục tiêu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Hòa Hưng làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 194/QĐ-BQLDA-PQLXD ngày 29/07/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Xuân Minh ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá dự toán ban đầu của gói thầu là 20.898.907.648 đồng. Đến ngày 20/08/2026, Quyết định số 280/QĐ-BQLDA được ban hành, phê duyệt điều chỉnh giá dự toán gói thầu lên mức 21.877.221.834 đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Tại thời điểm đóng thầu (hoàn thành mở thầu lúc 11:03 ngày 31/08/2026), Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long nộp hồ sơ dự thầu với giá 21.716.612.000 đồng.

Kết quả, Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long được phê duyệt trúng thầu với giá 21.716.612.000 đồng. So với giá gói thầu điều chỉnh (21.877.221.834 đồng), giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 160.609.834 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,734%.

Nguồn: MSC

Điều chỉnh khối lượng dự toán và tiêu chí E-HSMT trước thời điểm đóng thầu

Hồ sơ mời thầu qua mạng ghi nhận ngày 19/08/2026 có văn bản kiến nghị đề xuất bổ sung khối lượng công việc. Đến ngày 20/08/2026, chủ đầu tư liên tiếp ban hành các văn bản:

Quyết định số 279/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán.

Quyết định số 280/QĐ-BQLDA phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh.

Quyết định số 283/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu đến 10:00 ngày 31/08/2026.

Tại Quyết định số 283/QĐ-BQLDA, các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự được điều chỉnh tương ứng với mức dự toán mới:

Bảo đảm dự thầu: Tăng từ 470.000.000 đồng lên 493.000.000 đồng.

Doanh thu bình quân hằng năm: Yêu cầu tăng từ 29.027.000.000 đồng lên 30.386.000.000 đồng.

Nguồn lực tài chính sẵn có: Nâng từ 6.270.000.000 đồng lên 6.564.000.000 đồng.

Hợp đồng xây lắp tương tự: Tổng giá trị yêu cầu tăng từ 20.900.000.000 đồng lên 21.878.000.000 đồng (trong đó tối thiểu một công trình cấp IV đạt giá trị 10.939.000.000 đồng).

Khối lượng thi công: Bảng kê hạng mục công việc điều chỉnh gạch bê tông tự chèn dày 10cm từ 169,7 m² lên 1.696,96 m².

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0309-3/2026/BC ngày 03/09/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến, hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Ngày 04/09/2026, Công ty TNHH Tư vấn Mẫn Đạt ban hành báo cáo thẩm định, thống nhất đề xuất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long (MST: 0311748856) do ông Phan Quốc Bảo làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, đăng ký trụ sở chính tại số 595/35/16-18 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP HCM.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã tham gia 125 gói thầu, trong đó trúng 102 gói với tổng giá trị hơn 1.096 tỷ đồng. Tỷ lệ bình quân giữa giá trúng thầu và giá dự toán của đơn vị này ghi nhận ở mức xấp xỉ 99%.

Quy định pháp luật về lập dự toán và điều chỉnh hồ sơ mời thầu

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, việc sửa đổi E-HSMT khi có thay đổi về thiết kế, dự toán hoặc tiếp thu kiến nghị là quyền nghiệp vụ của chủ đầu tư. Điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rõ, khi sửa đổi E-HSMT, chủ đầu tư phải đăng tải quyết định kèm tài liệu sửa đổi lên hệ thống và thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.

Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng. Các điều kiện làm hạn chế cạnh tranh (nếu có) sẽ bị coi là vô hiệu theo khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và không được dùng làm căn cứ đánh giá E-HSDT.

Về công tác quản lý chi phí đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: Quá trình khảo sát, lập thiết kế dự toán ban đầu đòi hỏi sự chuẩn xác cao. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và thẩm định dự toán, hạn chế tối đa các thiếu sót dẫn đến phát sinh điều chỉnh khối lượng lớn sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu ra thị trường.

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