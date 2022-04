Yên Bái: Bắt 3 cán bộ lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường

Ngày 7/4, Công an tỉnh Yên Bái thông tin về vụ bắt 3 cán bộ lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường. Theo đó, đơn vị này vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với 3 đối tượng để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Cụ thể, các bị can gồm Trần Thị Thanh Lịch (SN 1961, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Nguyễn Minh Ngọc (SN 1982, trú tại tổ 2, phường Minh Tân, TP Yên Bái), nguyên cán bộ hợp đồng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái và Đinh Quang Vinh (SN 1981, trú tại thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), là công chức địa chính xã Tân Thịnh, TP Yên Bái.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái.

Theo đó, các bị can Đinh Quang Vinh, Nguyễn Minh Ngọc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao câu kết với bị can Trần Thị Thanh Lịch lập khống hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi để chiếm đoạt số tiền bồi thường của Nhà nước trên 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 với đường Yên Ninh, TP Yên Bái, từ năm 2020 đến năm 2021.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Hiện, Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ bắt 3 cán bộ lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.