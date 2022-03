Hành trình phá án: Bà chủ hàng tiệm tạp hóa chết tức tưởi trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, sáng 28/1/2012, 2 người cháu của bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1961, trú khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến quán của bà Hảo để mua hàng tạp hóa. Cửa đóng, gọi mãi không thấy bà Hảo trả lời, hai người cháu đẩy cửa trước vào nhưng không được vì đã chốt trong. Vòng ra sau nhà, hai người cháu của bà Hảo vào bên trong nhà tìm bà Hảo thì thấy bà nằm trên giường đắp chăn, màn thả. Nghĩ bà đang ngủ nên hai người cháu đến gọi dậy. Tuy nhiên, khi vén màn lên thì phát hiện bà Hảo đã chết. Ngay sau đó, hai người báo cho gia đình về sự việc trên. Khi người thân của bà Hảo đến thì phát hiện trên người bà có nhiều vết sây sát nên báo cho cơ quan Công an. Khám nghiệm sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân chết do bị tác động ngoại lực từ bên ngoài, trên vùng cổ có nhiều dấu vết nghi vấn. Nguyên nhân chết do ngạt thở. Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH Công an tỉnh Quảng Nam đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an tỉnh và triển khai nhanh các tổ công tác phối hợp với Công an TP Tam Kỳ và Công an phường Trường Xuân khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, truy xét đối tượng gây án. Qua quá trình sàng lọc đối tượng, đến khoảng 19h cùng ngày, điều tra viên thấy nổi lên đối tượng khả nghi là Trịnh Vũ Thanh Bình (1986, trú khối 2, phường Trường Xuân). Vì thời điểm này bà ngoại của Bình mới mất, đang chuẩn bị an táng nhưng Bình không có mặt tại đám tang. Bên cạnh đó, Bình từng có một tiền án và một tiền sự về hành vi trộm cắp. Do vậy lực lượng chức năng tiến hành truy xét nhanh Trịnh Vũ Thanh Bình. Qua nguồn tin người nhà Bình cung cấp, được biết Bình có vợ sắp cưới quê xã Quế Lưu (Hiệp Đức, Quảng Nam). Không thể để đối tượng có cơ hội bỏ trốn, ngay trong đêm, các điều tra viên đã bắt được Bình khi đang trốn tại nhà vợ chưa cưới. Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận do không có việc làm ổn định, nhưng ngày 27/1/2012, Bình tham gia đánh bạc thua hết 2,5 triệu đồng. Không có tiền trả, Bình đem chiếc xe máy của anh rể đi cầm. Để có tiền tiếp tục tiêu xài, Bình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 22h ngày 27/1/2012, sau khi trực tang bà ngoại, Bình bỏ giày, đi dép nhằm chuẩn bị kế hoạch trộm cắp. Nhà đầu tiên Bình nghĩ đến là bà Nguyễn Thị Hảo. Do ở cách nhau khoảng 500m nên Bình biết rõ bà Hảo buôn bán tạp hóa sẽ có tiền, bà lại sống độc thân nên nếu ra tay trộm cắp sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, Bình lẻn đến ra phía sau nhà bà Hảo thám thính. Tại đây, Bình cất đôi dép bên lùm cây, chân mang tất rồi leo hàng rào, tiến đến mở cửa sau vào nhà bà Hảo. Tuy nhiên, từ nhà trên xuống nhà dưới của bà Hảo có một cánh cửa nữa đã bị đóng phía trên nên Bình không thể mở được. Hì hục một hồi, vừa mệt vừa buồn ngủ, Bình ngồi bên cạnh cánh cửa ngủ lúc nào không biết. Đến khoảng 23h cùng ngày, trong lúc đang ngủ bỗng nhiên Bình nghe tiếng chốt cửa mở. Bình giật mình tỉnh giấc chồm dậy thì cũng vừa lúc bà Hảo đi đâu đó về và mở cửa để xuống phía nhà bếp. Lúc này Bình kịp đứng sát bờ tường, nấp phía sau cánh cửa nên bà Hảo không phát hiện. Bình đẩy cửa lên nhà trên, chạy lên gác lửng và nấp phía sau tấm rèm cửa. Xong việc, bà Hảo lên nhà để thắp hương và khi lên gác thì phát hiện Bình. Quá bất ngờ và hốt hoảng, bà Hảo la lên và bước giật lùi trở lại nên ngã xuống chiếu nghỉ cầu thang. Lúc này từ trên gác Bình chạy xuống ôm lấy bà Hảo vật xuống bóp cổ. Hai bên giằng co khoảng 5 phút thì bà Hảo trườn được khỏi cầu thang xuống nền nhà dưới, Bình tiếp tục xông tới kẹp tay siết chặt cổ bà Hảo rồi kéo lê nạn nhân xuống bếp. Khi biết bà Hảo đã chết, Bình để bà nằm dưới đất rồi đến thả rèm cửa phía trước nhà để tránh bị phát hiện, tiến hành xóa dấu vết hiện trường. Sau đó, Bình mới bế thi thể nạn nhân đặt lên giường rồi lấy chăn đắp lại, thả màn. Trong lúc thả màn, Bình phát hiện phía trên đầu giường của nạn nhân có một xấp tiền hơn 8 triệu đồng buộc bằng dây thun nên lấy cất vào người. Tuy nhiên, để chắc chắn không còn để lại dấu vết gì, Bình lại cầm chổi quét từ trên gác xuống cầu thang và khắp nhà một lần nữa rồi mới thoát ra phía sau và khép cửa lại. Sáng hôm sau, Bình lấy 2,5 triệu đồng trong số tiền lấy được của bà Hảo đem xuống tiệm cầm đồ chuộc lại chiếc xe máy của anh rể. Lúc này do phát hiện trên mặt mình có nhiều vết sây sát nên Bình mua một chiếc khẩu trang đeo vào rồi nhờ anh rể chở xuống đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) để đón xe lên Hiệp Đức. Tại nhà vợ chưa cưới, với số tiền còn lại, Bình lì xì cho người thân ở đây và đưa cho vợ đi mua đồ về tổ chức ăn nhậu. Ngày 5/4/2012, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Trịnh Vũ Thanh Bình với 4 tội danh giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

