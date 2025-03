Vào ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đăng một "lá thư cảm ơn" trên mạng xã hội, nói rằng bà sẽ chuyển lời cảm ơn của những người lính Nga tới người dân Australia - cảm ơn quân đội Ukraine (AFU) đã bỏ lại loạt xe bọc thép chở quân do Australia sản xuất, khi họ chạy trốn khỏi tỉnh Kursk. Thông tin này không chỉ khiến Bộ Quốc phòng Australia “cười rồi khóc”, mà còn khiến cư dân mạng trên toàn thế giới phải thốt lên: "Sự hài hước của người Nga thực sự rất đỉnh". Xe bọc thép Bushmaster là "sản phẩm ngôi sao" của ngành công nghiệp quốc phòng Australia, nổi tiếng với hiệu suất bảo vệ tuyệt vời và khả năng di chuyển trên mọi địa hình. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Australia đã cung cấp cho Ukraine hàng chục xe Bushmaster để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy nhiên, những xe bọc thép này không đóng vai trò mong đợi trong cuộc chiến ở vùng Kursk, mà thay vào đó lại trở thành "chiến lợi phẩm" của quân đội Nga (RFAF). Một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của RFAF, có mật danh "Hades" đã nói đùa trong video: "Quân đội Ukraine đã sử dụng hầu hết vũ khí của nước ngoài, từ pháo CAESAR của Pháp đến xe tăng Leopard 2 của Đức và xe bọc thép Bushmaster của Australia. Thật không may, họ bỏ chạy quá nhanh và thậm chí không muốn mang theo những vũ khí đó". Thất bại của AFU ở tỉnh Kursk không phải là ngẫu nhiên. Tổng tham mưu trưởng RFAF, Tướng Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng, RFAF đã giải phóng hơn 1.100 km2 lãnh thổ ở Kursk, chiếm 86% diện tích trước đây do quân đội Ukraine chiếm đóng. Quân đội Ukraine mất hơn 67.000 quân và hơn 430 binh sĩ đã tự nguyện đầu hàng”. Trong tình hình bất lợi như vậy, AFU đã phải từ bỏ một lượng lớn vũ khí trang bị, bao gồm cả xe bọc thép Bushmaster. RFAF đã nắm bắt cơ hội để "chấp nhận lời đề nghị" và đưa thiết bị trở lại sử dụng. "Lá thư cảm ơn" của Zakharova không chỉ là lời chế giễu Australia, mà còn là lời châm biếm về tinh thần xuống thấp của binh lính Ukraine. Về vấn đề này, một số cư dân mạng đã nói đùa: "Australia có đang làm 'từ thiện' không? Những thiết bị được tặng cuối cùng đã trở thành 'chiến lợi phẩm' của quân đội Nga. Đây không phải là việc trao lợi ích cho người khác một cách vô ích sao?", "Bộ Quốc phòng Australia: Chúng tôi đã gửi xe bọc thép, không phải chuyển phát nhanh!" Một số người dùng mạng xã hội cho rằng: "AFU giao hàng nhanh cho RFAF, và đó là loại giao tận cửa. Xe bọc thép của Australia được giao thẳng đến cửa, và RFAF thậm chí không cần phải tự lấy chúng”, “Thiết kế ban đầu của Bushmaster là để chống mìn, nhưng không ngờ nó lại không thể ngăn chặn được chiến thuật 'mất tích' của AFU". Còn một số cư dân mạng đã phân tích sâu hơn: "Việc Ukraine bỏ lại vũ khí, không chỉ là một sai lầm về mặt chiến thuật, mà còn là sự sụp đổ về mặt tinh thần". "Điều này cho thấy tình hình trên chiến trường thay đổi nhanh chóng và quyền sở hữu vũ khí không cố định như tưởng tượng. Những gì bạn sử dụng hôm nay, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho kẻ thù vào ngày mai". Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, việc AFU bỏ lại xe bọc thép Bushmaster phản ánh sự thất bại hoàn toàn của họ tại Kursk. Việc để mất vũ khí vào tay đối phương là rất nghiêm trọng, nhưng sự suy sụp tinh thần còn nghiêm trọng hơn. Thông qua chiến thuật hiệu quả và chiến tranh tâm lý mạnh mẽ, RFAF đã thành công trong việc làm suy yếu ý chí kháng cự của AFU. "Lá thư cảm ơn" của bà Zakharova là một phương thức điển hình của chiến tranh thông tin. Nó không chỉ là sự châm biếm về viện trợ của Australia cho Ukraine, mà còn là sự thể hiện vị thế thống trị của Nga trên chiến trường đối với cộng đồng quốc tế. Bằng cách sử dụng sự hài hước để làm suy yếu tinh thần của quân đội Ukraine và các đồng minh, mọi người đều có thể thấy rằng viện trợ của Australia không đóng vai trò đáng kể nào, trước quân đội hùng mạnh của Nga. Loại "dao mềm" này thường nguy hiểm hơn so với đối đầu trực diện. Xe bọc thép Bushmaster đã hoàn thành "hành trình xuyên biên giới" từ Australia đến Ukraine và sau đó đến Nga. Tuy nhiên, đích đến của hành trình này có thể không phải là nhà kho của RFAF, mà là “sách giáo khoa lịch sử”. Trong tương lai, liệu những xe bọc thép này có trở thành "công cụ tuyên truyền" của RFAF, hay sẽ được đưa trở lại chiến trường? Còn tờ Forbes của Mỹ, có bài viết của chuyên gia quân sự David Axe cho biết, trong khi rút lui khỏi khu vực Kursk, AFU đã bỏ lại một số vũ khí tốt nhất của họ được sản xuất tại Mỹ và châu Âu. Họ phải làm như vậy vì có nguy cơ bị bao vây. David Axe cho rằng, các đơn vị AFU phải rút đi rất nhanh và có lẽ là vào ban đêm, vì vậy họ không có thời gian mang theo vũ khí hạng nặng. Do vậy AFU đã bỏ lại tất cả số vũ khí hạng nặng mà họ không thể mang theo, và để lại cho RFAF thu giữ. Nhà báo người Mỹ lưu ý rằng, RFAF hiện đã thu giữ xe tăng M-1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh M-2 Bradley và các thiết bị quân sự khác do Mỹ sản xuất. Để làm ví dụ, tác giả trích dẫn các hành động của các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của AFU, đơn vị cơ động chủ lực của AFU, nhưng cũng nổi tiếng về “đốt” vũ khí của phương Tây viện trợ. Kết quả là Lữ đoàn 47 đã phải bỏ lại những chiếc xe tăng Abrams “trị giá hàng triệu USD” bị hư hại ở Kursk, thậm chí có những chiếc không hề bị hỏng hóc gì. Những vũ khí của Mỹ và phương Tây bị Nga thu giữ, đều là những bí mật quân sự lớn, mà Nga có thể khai thác; thậm chí là chia sẻ những bí mật này cho các đối thủ của Mỹ như Triều Tiên và Iran. (nguồn ảnh Southfront.press, Military Review, Al Jazeera, Ukrinform). Vũ khí có nguồn gốc phương Tây bị quân Nga thu giữ ở mặt trận Kursk. Nguồn Southfront.press

