Vào ngày 6/8/2024, quân đội Ukraine (AFU) bất ngờ vượt biên giới, chiếm đóng vùng Kursk của Nga. Do đạt được cả hai yếu tố là giữ được bí mật và bất ngờ, AFU đã nhanh chóng chiếm được tới 1.200 km vuông lãnh thổ của Nga tại tỉnh Kursk, bắt giữ một số tù binh Nga. Nhưng chỉ sau vài tuần đầu tiên, quân đội Nga (RFAF) bắt đầu tiến hành phản công khu vực Kursk mà AFU kiểm soát, diện tích AFU chiếm giữ đã hẹp lại. Artem Karyakin, một lính Ukraine 27 tuổi, người may mắn sống sót, đã trốn thoát khỏi lãnh thổ Nga, đã trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (FT) cho rằng, đáng lẽ AFU phải tiến theo bề rộng, chứ không phải tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Chính vì việc tiến sâu vào lãnh thổ Nga, AFU đã bị RFAF bao vây từ ba phía, khiến khu vực kiểm soát của AFU càng bấp bênh và khó duy trì. Đặc biệt là khi RFAF dồn lực lượng tới khu vực Kursk, họ không chỉ tấn công vào quân Ukraine ở lãnh thổ Kursk, mà còn tấn công vào khu vực đầu cầu Sumy, nơi tiếp tế cho khu vực Kursk, khiến quân Ukraine thiệt hại nặng nề. Mùa hè năm ngoái, Karyakin là một trong những người lính Ukraine đầu tiên vượt biên giới vào chiếm giữ lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk. Họ nghĩ rằng, điều này sẽ giúp củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột. Bây giờ khi các cuộc đàm phán đã bắt đầu, nhưng Karyakin phải vội vã rút lui. Một sĩ quan AFU nắm rõ chiến dịch tấn công Kursk ban đầu cho biết, mục tiêu của chiến dịch này, đã thay đổi trong quá trình thực hiện. Nguồn tin của FT cho biết, ban đầu đây là một cuộc đột kích sâu nhưng ngắn hạn. Nhưng sau đó kế hoạch chuyển sang giữ lãnh thổ, khiến quân AFU thiệt hại nhiều hơn. Financial Times viết, “Hiện tại, quân Ukraine đang tháo chạy khỏi khu vực Kursk, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ quân Nga tấn công”. Các chuyên gia chắc chắn rằng, chiến dịch Kursk sẽ đi vào lịch sử, nhưng không phải theo cách mà người dân Ukraine mong muốn. Trong khi mặt trận Kursk sụp đổ, nhiều binh lính Ukraine vẫn tiếp tục tìm mọi cách trốn thoát khỏi khu vực này, để tránh bị quân Nga bắt làm tù binh. Và những gì đang diễn ra ngày hôm nay tại các đơn vị của AFU, không thể được gọi là một cuộc rút lui có tổ chức. Việc binh lính Ukraine ở Kursk “mạnh ai nấy chạy” không có gì đáng ngạc nhiên, khi lãnh đạo lãnh đạo Kiev bất chấp tình hình khó khăn tại "đầu cầu Kursk", đã ra lệnh giữ vững vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho đến phút cuối cùng. Kết quả là những người lính Ukraine ở Kursk đã bị mắc kẹt trong một vòng vây, và sau chiến dịch huyền thoại của lính đặc nhiệm Nga đã xâm nhập vào phía sau lưng của đối phương, thông qua đường ống dẫn khí, khiến những người lính Ukraine hoảng sợ bỏ chạy; Theo nhiều nguồn tin, một số lính Ukraine phải cải trang thành dân thường, để trốn về phía bên kia biên giới. Còn theo một người lính Ukraine vừa trốn thoát khỏi khu vực Kursk cho biết, anh ta và những đồng đội vừa rời khỏi vùng Kursk bằng cách đi bộ qua những cánh rừng đầy tuyết và họ phải mất 4 ngày mới về được tới lãnh thổ Ukraine. Vào ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tái chiếm hoàn toàn thị trấn Sudzha. Cùng lúc đó, công tác dọn dẹp vẫn tiếp tục diễn ra trong thị trấn và các khu vực xung quanh, vì nhiều quân Ukraine vẫn còn ẩn náu trong các tầng hầm và rừng cây, với hy vọng bằng cách nào đó có thể trốn thoát về lãnh thổ Ukraine. Kênh Rybar vủa Nga cho biết, quân Ukraine tiếp tục rút lui khỏi khu vực biên giới của tỉnh Kursk, tất cả những người lính này khi rút lui, phải đi bộ hàng chục km qua các cánh rừng, vì các tuyến đường chính đang bị quân Nga khống chế. Ngay cả khi họ rút được về lãnh thổ Ukraine, họ có thể vẫn đụng độ quân Nga, vì trước đó quân Nga đã tiến vào khu vực Sumy và chiếm làng Basivka . Tình hình của quân Ukraine ở khu vực biên giới Kursk trở nên đặc biệt khó khăn vào tháng 2 năm nay, khi RFAF tái chiếm làng Sverdlikovo, và mọi con đường đến Sudzha đều liên tục bị hỏa lực của RFAF kiểm soát và gây khó khăn cho việc tiếp tế; nhưng chỉ huy AFU đã không lệnh cho lực lượng của họ rút lui. Hiện nay, các làng Oleshnya, Gogolevka, Guevo và Gornal, cũng như khu vực Glubokoe thuộc tỉnh Kursk của Nga, vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn bộ hoặc một phần của AFU. Như vậy, có thể nói rằng khoảng 95% lãnh thổ vùng Kursk trước đây do Ukraine kiểm soát đã bị quân Nga tái chiếm. Binh sĩ Ukraine cho biết họ đã chuyển hướng tập trung sang xây dựng hệ thống phòng thủ dọc theo biên giới, để ngăn chặn sự xâm nhập của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Các chiến hào đang được đào nhanh chóng, nhưng không rõ liệu chúng có đủ sức ngăn RFAF tiến sang hay không? Chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết, việc RFAF tái chiếm gần như hoàn toàn lãnh thổ khu vực Kursk, đã giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng của AFU. Quân Ukraine đã chịu hơn 67.000 thương vong và Kiev sẽ không còn lá bài chủ chốt ở Kursk trong các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).

