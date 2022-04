Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể nam đồng tính trôi dập dềnh trên sông

Theo hồ sơ vụ án, trưa 7/7/2011, ông Nguyễn Quang Đài (trú tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đi cắt cỏ ở khúc sông Cà Lồ thuộc khu Đồng Mô, tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh thì hết sức kinh hãi khi phát hiện một thi thể trôi dập dềnh trên nước nên đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ. Khám nghiệm tử thi cho thấy xác nam thanh niên trạc tuổi 40, trên người có vết đâm. Trên đầu có vết thương chứng tỏ đã bị đập bằng vật cứng rất mạnh. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Trường (SN 1973, trú ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 21h cùng ngày, Công an huyện Mê Linh và các đơn vị phối hợp đã bắt 2 đối tượng là: Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải (cùng SN 1994, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội). Tại cơ quan cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận, cả 2 có quen anh Tường và biết anh này là người đồng tính vì hay rủ Hải và Quảng đi chơi và đưa vào đồng vắng ép quan hệ tình dục. Bức xúc vì cho rằng mình bị làm nhục, Hải và Quảng đã bàn kế hoạch giết anh Tường. Sau đó, cả 2 chuẩn bị sẵn 2 đoạn sắt to, mài nhọn một đầu để làm hung khí. 18h ngày 6/7/2011, Hải đang ăn cơm ở nhà Quảng thì anh Tường gọi điện rủ đi uống rượu ốc và hẹn nhau ở cầu Thống Nhất. Đến điểm hẹn, Quảng nói dối là muốn đi vệ sinh để “dụ” anh Tường vào nơi vắng người. Anh Tường đi xe máy theo sau 2 tên được khoảng 500m vào sâu phía trong thì Quảng đi xuống vệ đường giả đi vệ sinh. 5 phút sau, anh Tường giục Quảng đi vệ sinh nhanh lên để anh còn đi lấy hàng. Nói xong anh này quay lại sàm sỡ Hải. Hải không đồng ý, gạt tay anh Tường ra và nói “hôm nay chú đi mà lột quần thằng Quảng”. Vừa lúc đó, Quảng đi tới sát anh Tường và bị anh này “giở trò” âu yếm. Ngay lập tức, Hải đứng sau liền lấy đoạn sắt đã mài nhọn trong túi quần đâm anh Tường một nhát. Thấy bạn đâm anh Tường, Quảng cũng nhanh tay rút thanh sắt trong túi ra đâm anh Tường tới tấp. Nạn nhân vừa chạy vừa hô cướp thì bị Quảng và Hải đuổi theo, quật ngã. Hai thanh niên ghì cổ, giữ chân không cho anh Tường chạy. Trong khi vật lộn, anh Tường giằng được thanh sắt định đánh lại nhưng không đánh được và tiếp tục bị hai thanh niên hành hung. Sau đó, Quảng còn đưa gạch cho Hải để đập vào đầu anh Tường. Thấy hai thanh niên không đập nữa, anh Tường vùng dậy chạy ra phía gần sông Cà Lồ. Thấy vậy, Hải và Quảng lại chạy theo, lại lấy gạch đập anh Tường rồi ném anh xuống sông Cà Lồ làm anh này tử vong. Sau khi giết anh Tường, Hải và Quảng đã cướp điện thoại, xe máy tổng trị giá hơn 36 triệu đồng. Điện thoại chúng đi "cắm" được 50 nghìn đồng. Còn chiếc xe máy khi đi bị hỏng nên mang đến tiệm sửa chữa và chưa kịp tẩu tán. Tháng 3/2012, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hải và Quảng mỗi người 17 năm tù giam cho cả 2 tội giết người và cướp tài sản. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 7/7/2011, ông Nguyễn Quang Đài (trú tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đi cắt cỏ ở khúc sông Cà Lồ thuộc khu Đồng Mô, tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh thì hết sức kinh hãi khi phát hiện một thi thể trôi dập dềnh trên nước nên đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ. Khám nghiệm tử thi cho thấy xác nam thanh niên trạc tuổi 40, trên người có vết đâm. Trên đầu có vết thương chứng tỏ đã bị đập bằng vật cứng rất mạnh. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Trường (SN 1973, trú ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 21h cùng ngày, Công an huyện Mê Linh và các đơn vị phối hợp đã bắt 2 đối tượng là: Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải (cùng SN 1994, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội). Tại cơ quan cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận, cả 2 có quen anh Tường và biết anh này là người đồng tính vì hay rủ Hải và Quảng đi chơi và đưa vào đồng vắng ép quan hệ tình dục. Bức xúc vì cho rằng mình bị làm nhục, Hải và Quảng đã bàn kế hoạch giết anh Tường. Sau đó, cả 2 chuẩn bị sẵn 2 đoạn sắt to, mài nhọn một đầu để làm hung khí. 18h ngày 6/7/2011, Hải đang ăn cơm ở nhà Quảng thì anh Tường gọi điện rủ đi uống rượu ốc và hẹn nhau ở cầu Thống Nhất. Đến điểm hẹn, Quảng nói dối là muốn đi vệ sinh để "dụ" anh Tường vào nơi vắng người. Anh Tường đi xe máy theo sau 2 tên được khoảng 500m vào sâu phía trong thì Quảng đi xuống vệ đường giả đi vệ sinh. 5 phút sau, anh Tường giục Quảng đi vệ sinh nhanh lên để anh còn đi lấy hàng. Nói xong anh này quay lại sàm sỡ Hải. Hải không đồng ý, gạt tay anh Tường ra và nói "hôm nay chú đi mà lột quần thằng Quảng". Vừa lúc đó, Quảng đi tới sát anh Tường và bị anh này "giở trò" âu yếm. Ngay lập tức, Hải đứng sau liền lấy đoạn sắt đã mài nhọn trong túi quần đâm anh Tường một nhát. Thấy bạn đâm anh Tường, Quảng cũng nhanh tay rút thanh sắt trong túi ra đâm anh Tường tới tấp. Nạn nhân vừa chạy vừa hô cướp thì bị Quảng và Hải đuổi theo, quật ngã. Hai thanh niên ghì cổ, giữ chân không cho anh Tường chạy. Trong khi vật lộn, anh Tường giằng được thanh sắt định đánh lại nhưng không đánh được và tiếp tục bị hai thanh niên hành hung. Sau đó, Quảng còn đưa gạch cho Hải để đập vào đầu anh Tường. Thấy hai thanh niên không đập nữa, anh Tường vùng dậy chạy ra phía gần sông Cà Lồ. Thấy vậy, Hải và Quảng lại chạy theo, lại lấy gạch đập anh Tường rồi ném anh xuống sông Cà Lồ làm anh này tử vong. Sau khi giết anh Tường, Hải và Quảng đã cướp điện thoại, xe máy tổng trị giá hơn 36 triệu đồng. Điện thoại chúng đi "cắm" được 50 nghìn đồng. Còn chiếc xe máy khi đi bị hỏng nên mang đến tiệm sửa chữa và chưa kịp tẩu tán. Tháng 3/2012, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hải và Quảng mỗi người 17 năm tù giam cho cả 2 tội giết người và cướp tài sản.