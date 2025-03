Bắt đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ” ở Thanh Hóa

Ngày 23/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện đối tượng Hoàng Viết Thắng (SN 1992, trú tại thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn) có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Hoàng Viết Thắng tại Cơ quan Công an.

Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phản ánh hành vi cho vay lãi nặng của đối tượng nên cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, khám xét nơi ở của đối tượng. Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận do bản thân tích lũy được một số tiền nên đã nảy sinh ý định cho người khác vay với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2022 đến nay, Thắng đã cho một số công dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vay tiền bằng hình thức vay tín chấp với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng /triệu/ngày (tương ứng với mức lãi suất là 108% đến182%/năm), qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng hơn 100.000.000 đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, người dân nào bị đối tượng Hoàng Viết Thắng cho vay tiền với lãi suất cao, trái quy định của pháp luật thì đến cơ quan Công an để trình báo để được giải quyết (liên hệ với đồng chí Đào Hữu Tuấn, số điện thoại 0913.148.836 để được hướng dẫn, làm việc).

Đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay trong giao dịch dân sự.