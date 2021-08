Bắt cựu Chủ tịch, Kế toán xã lập khống hồ sơ xây nhà văn hóa

Ngày 17/8, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện các quyết định và lệnh bắt, khám xét 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2, điều 356, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Mão (SN 1963), cựu Chủ tịch UBND xã Hợp Thành; Trương Văn Chung (SN 1973), kế toán trưởng UBND xã Hợp Thành; Nguyễn Công Bằng (SN 1986) là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường UBND xã Hợp Thành và Nguyễn Thị Thương (SN 1977) là công chức Tư pháp kiểm thủ quỹ UBND xã Hợp Thành (huyện Yên Thành).