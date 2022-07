Xúc phạm 2 CSGT Vĩnh Phúc, người đàn ông bị phạt nặng

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mới đây Công an huyện Tam Dương đã mời làm việc trường hợp V.V.T. (40 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 2 cán bộ CSGT - Công an huyện Tam Dương.

V.V.T. tại cơ quan công an và hình ảnh ông T. đăng tải lên

Trước đó, ngày 8/6, V.V.T. đã sử dụng điện thoại di động đăng tải trên trang facebook cá nhân hình ảnh 2 cán bộ CSGT (của Công an huyện Tam Dương) đang thực hiện nhiệm vụ kèm nội dung bôi nhọ, xúc phạm hình ảnh người Công an Nhân dân.

Tại buổi làm việc, V.V.T. đã thừa nhận bài đăng trên là do V.V.T. chụp ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội Facebook và thừa nhận hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 2 cán bộ CSGT - Công an huyện.

Công an huyện Tam Dương đã củng cố hồ sơ, ra Quyết định xử phạt VPHC đối với V.V.T. về hành vi vi phạm trên căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng. Hiện, V.V.T. đã tự giác gỡ bài xúc phạm 2 cán bộ CSGT và chấp hành nộp phạt theo quy định.