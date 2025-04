Sáng 6/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3 và quý I/2025; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 4 và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 đã đi qua được 1/4 thời gian, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là việc Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan đối ứng cao, trong đó có Việt Nam, căng thẳng thương mại leo thang có thể gây đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trước bối cảnh đó, các nước có các phản ứng khác nhau; các thị trường chứng khoán quốc tế sụt giảm; tác động mạnh đến tăng trưởng và sự ổn định kinh tế toàn cầu. Đối với Việt Nam, ngay từ đầu năm, chúng ta đã thực hiện tất cả các biện pháp nhằm cân bằng thương mại với Hoa Kỳ.

Trong đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành đã có các giao thiệp với phía bạn, đặc biệt Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trao đổi về quan hệ, nhất là về kinh tế, thương mại giữa hai nước; trong nước tiếp tục nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu; gặp gỡ, trao đổi với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà khoa học Hoa Kỳ; giải quyết các yêu cầu chính đáng của phía bạn, trên cơ sở lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

Cùng với đó, thúc đẩy tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng; khai thác hiệu quả 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các khuôn khổ hợp tác khác mà Việt Nam tham gia. Sáng 3/4, ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan mới, Thường trực Chính phủ đã triệu tập cuộc họp để đánh giá tình hình, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng; thành lập Tổ công tác đặc biệt phản ứng nhanh; báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến chỉ đạo và tới đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ sang Hoa Kỳ để trao đổi với phía Bạn.

Trước đó, chiều 5/4, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục họp về hợp tác kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ; triển khai thông điệp cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan mới.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải đặt quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong tổng thể quan hệ kinh tế đối ngoại Việt Nam; xác định Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, song không phải là đối tác duy nhất; đồng thời, coi đây là cơ hội để Việt Nam cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cơ cấu lại và đa dạng hoá sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng…

Theo Thủ tướng, cả nước đã và đang tập trung 5 nhiệm vụ lớn gồm: Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên theo kịch bản mới, tạo đà, tạo thế, tạo lực, nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới để đạt 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương; rà soát hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; chuẩn bị và tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước…

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng nhân dân và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý I/2025 tốt hơn cùng kỳ năm trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Tăng trưởng quý I/2025 đạt 6,93%, cao hơn so cùng kỳ 5 năm qua, cao hơn kịch bản tăng trưởng ban đầu, tuy nhiên lại thấp hơn kịch bản tăng trưởng mới. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài; 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ tăng trưởng tích cực, đặc biệt là nông nghiệp. Các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm, chăm lo; công tác xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố; tăng cường công tác đối ngoại; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tuy nhiên vẫn có những hạn chế, khó khăn, bất cập như: Sức ép về tỷ giá, lạm phát gia tăng; sức mua phục hồi chậm; thị trường bất động sản có những bất cập; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ; rủi ro, thách thức còn nhiều, nhất là sau khi Hoa Kỳ có chính sách thuế quan mới.

Thủ tướng yêu cầu tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, tình hình; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2025; phân tích bối cảnh tình hình hiện nay và dự báo quý II; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, quý II và cả năm 2025.

Lưu ý những việc cần làm ngay, trước mắt và lâu dài để ứng phó tình hình hiện nay trên thế giới, nhất là khả năng chiến tranh thương mại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo phải chỉ ra được nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương phải làm để đạt được mức tăng trưởng 8% trở lên; sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhưng phải kế thừa các công việc đang làm; thực hiện tốt Nghị quyết 57 và 59 của Bộ Chính trị; cần có cơ chế, chính sách để tháo gỡ những vướng mắc về mặt thể chế như quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhân dân; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công vì đầu tư công sẽ đóng góp 2% điểm tăng trưởng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu…

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm các vấn đề, văn hoá, xã hội, nhất là xoá nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng.