Hành trình phá án: Xác 2 nữ giới và hiện trường tàn khốc “rợn tóc gáy“

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 21/9/2010, bà P. (trú xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa con trai đến trường tiểu học để nhận quà trung thu. Khi trở về quán, bà P. không thấy con gái mình là Huỳnh Thị Tú Loan(20 tuổi - chủ quán cà phê "Tình Quê") đâu. Tổ chức tìm kiếm, mọi người phát hiện chị L. nằm chết trong khu đất trống sau nhà. Trên người L. có vết dao đâm và vết siết cổ. Kẻ sát nhân còn thực hiện hành vi đồi bại và cướp điện thoại di động cùng một số nữ trang của nạn nhân. Vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tìm hung thủ thì ngày 30/9/2010, tại quán cà phê Cây Điệp, thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lại xảy ra một vụ án mạng khác. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long) tiếp viên quán - bị cướp tài sản, sát hại và hãm hiếp trong nhà vệ sinh. Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập chuyên án, qua điều tra từ những dấu vân tay ở hiện trường, kết nối xâu chuỗi những thông tin quan trọng có được từ các bộ phận tàng thư tra cứu của lực lượng Công an và công tác điều tra cũng như phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Cuối cùng ban chuyên án xác định nghi phạm Lê Văn Hiếu (thụ án 8 năm tù về tội cướp tài sản, ra tù tháng 3/2009) có thể là hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phát hiện Hiếu đang thuê một phòng trọ tại quận 12, TP HCM để ở và quen một nữ nhân viên nhà hàng tên T., liên tục hẹn hò với cô gái này. Tối 7/10/2010, Hiếu đang ngồi trong quán cà phê ở TP HCM đợi chị T. thì bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận giết, hiếp dâm và cướp tài sản đối với hai nạn nhân trên. Cũng theo điều tra, Hiếu mới ra tù đầu năm 2009, sau khi vừa thụ lý bản án 8 năm tù về tội "cướp tài sản". Ngày 21/9/2010, khi đến quán cà phê Tình Quê (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ), thấy chị Huỳnh Thị Tú Loan ( 19 tuổi , chủ quán), ở nhà một mình, Hiếu đã nảy sinh ý đồ xấu. Hắn bóp cổ, dùng dao đâm chị tới chết rồi hãm hiếp nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hiếu lấy hai chiếc nhẫn (loại 18 kara, trọng lượng 1 chỉ) và điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ đi. Sau đó, đến ngày 30/9/2010, Hiếu đến quán cà phê Cây Điệp (ở phường Long Hương, thị xã Bà Rịa) uống cà phê. Thấy chị Nguyễn Thị Lanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long, nhân viên của quán) đang ở một mình, Hiếu lại tiếp tục nảy sinh ý định giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Hiếu cầm cục đá đập vào đầu làm chị Lanh bất tỉnh, rồi giở trò đồi bại. Sau đó, Hiếu lục quán và "cuỗm" đi 1 điện thoại di động, 3 nhẫn vàng (loại 18 kara, trọng lượng 1,5 chỉ), 1 đôi bông tai bằng vàng (loại 18 kara, trọng lượng 1 chỉ). Độc ác hơn, thấy chị Lanh tỉnh lại, hắn đã lao vào siết cổ và dùng dao đâm chết nạn nhân để che giấu tội ác. Với số tài sản cướp được của các nạn nhân, Lê Minh Hiếu đã bán cho các tiệm cầm đồ được gần 1,5 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. "Ngựa quen đường cũ", Hiếu tiếp tục làm quen với một phụ nữ bán vé số ở Hóc Môn. Khi xài hết tiền, Hiếu lại nảy ý định dùng kịch bản cũ để cưỡng bức rồi cướp tài sản của nạn nhân. Ngày 7/10/2010, Hiếu đang đợi cô gái này tại quán cà phê ở thị trấn Hóc Môn, TP HCM thì bị Công an bắt giữ. Ngày 25/7/2011, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Lê Minh Hiếu tử hình về tội "giết người", 12 năm tội "cướp tài sản" và 6 năm tù tội "hiếp dâm". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

