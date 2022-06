Hành trình phá án: Cô gái bị cưỡng hiếp vì tiếc chiếc điện thoại

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 13/5/2013, khi chị Hoàng Thị M., tên nạn nhân, mới 19 tuổi, công nhân khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc đang đi bộ và nhắn tin bằng điện thoại di động Iphone trên đường thuộc địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên thì bị một tên thanh niên đi xe máy ép sát, giật điện thoại. Tiếc chiếc điện thoại đắt tiền, gắn với nhiều kỷ niệm, về nhà trọ, M. đã kể cho cô bạn cùng phòng nghe. Sau đó, M. mượn điện thoại của bạn gọi thử vào điện thoại của mình. Không ngờ, chuông vẫn đổ và đầu dây bên kia, giọng một nam thanh niên trả lời. M. nằn nì xin chuộc lại điện thoại của chính mình vừa bị cướp. Và cũng rất trơ tráo, tên kia đã thừa nhận mình vừa cướp giật điện thoại của chị M., yêu cầu chị muốn lấy lại thì phải chuộc 3 triệu đồng. Hai bên thống nhất địa điểm và thời gian sẽ gặp nhau để chuộc điện thoại. Tên cướp yêu cầu chị M. phải đi một mình, không được báo Công an, nếu không sẽ không bao giờ nhận lại được điện thoại của mình… Không nói với ai, chị M. đã đến địa điểm tên cướp hẹn gặp để chuyển tiền chuộc điện thoại. Nhưng chỉ có một người lái xe ôm đến, nói với cô gái được một người thuê chở cô đến điểm hẹn. M. đồng ý. Đến địa điểm mà người lái xe ôm đưa tới, M. lại gặp một thanh niên, tự xưng là Long, bạn của tên cướp, được cử đến đưa tiếp cô đến một chỗ hẹn khác. Mọi chuyện theo các đối tượng giải thích, phải đến chỗ kín đáo mới chuộc được điện thoại. Nhẹ dạ, M. vẫn đi theo. Long đưa M. đến một ngọn đồi thuộc địa phận xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương. Thấy nơi đây vắng tanh người qua lại, M. đã chột dạ. Nhưng cô không thể quay lại được vì kẻ tự xưng là người đã cướp điện thoại di động của cô. Hắn nói rằng cần phải vào bên trong mới lấy được điện thoại. Đã trót đâm lao đành theo lao, M. bị tên cướp, lúc này xưng tên là Thọ đưa sâu vào khu vực bên trong đồi. Đến đây, hắn đã lộ nguyên hình là tên yêu râu xanh, yêu cầu cô gái trẻ phải cho hắn thỏa mãn. Mặc cho cô gái khước từ, van xin, tên Thọ đã dùng sức mạnh để cưỡng đoạt thể xác của cô gái. Táng tận hơn, khi xong việc, hắn còn gọi điện cho bạn là Long quay lại để cho bạn “thỏa mãn” tiếp. Nhưng vì M. khóc lóc, van xin quá nên Long đã không làm điều đồi bại trên. Sau đó, hai đối tượng đưa chị M. đến một quán bia thuộc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Đối tượng Thọ phân công Long ở lại cùng M. để chờ Thọ đi lấy điện thoại về trả. Tại đây, quá khiếp sợ và không còn tin vào tên cướp nữa, M. đã giả vờ vào bên trong quán, rồi nhờ chủ quán gọi điện báo cơ quan Công an. Khi cơ quan Công an đến, đã giữ được Long cùng chiếc xe máy của tên Thọ. Trong lúc ấy, tên Thọ quay lại quán bia. Thấy đông người, lại có bóng của Công an, hắn biết sự việc bị lộ nên đã nhanh chân chạy thoát. Sau khi đưa nạn nhân và đối tượng liên quan về trụ sở lấy lời khai, Công an TP Vĩnh Yên đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Trường Thọ (24 tuổi, ở Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Thọ về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời Công an huyện Tam Dương tiến hành khởi tố đối tượng Thọ về hành vi hiếp dâm (do nơi đối tượng gây ra hành vi hiếp dâm ở huyện Tam Dương). Vì đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú nên Công an TP Vĩnh Yên đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Trường Thọ. Nhận được nhiệm vụ do Ban Giám đốc Công an tỉnh giao cho, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xác minh, truy tìm và lập kế hoạch bắt giữ Thọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã xác định được Thọ trốn vào TP HCM. Ngày 18/5/2015, một tổ công tác của đơn vị đã “Nam tiến”, bắt giữ được Thọ khi y đang lang thang, lẩn trốn ở TP HCM. Tại cơ quan Công an, Thọ khai nhận, do cần tiền chơi lô đề, Thọ đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản và thực hiện hành vi trên đối với chị M. Sau đó, khi thấy chị M nhẹ dạ, tin theo và làm theo mọi yêu cầu của hắn để chuộc lại chiếc điện thoại bị mất, Thọ lại nảy sinh tà ý và nghĩ ra cách để tiếp tục phạm tội hiếp dâm đối với chị M.. Vụ việc trên cũng là bài học đau xót cho chính nạn nhân Hoàng Thị M.. Vì mất cảnh giác và nhẹ dạ, chị liên tục trở thành nạn nhân của những trò bỉ ổi do tên Thọ gây ra. Với những hành vi trên các đối tượng đã phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

