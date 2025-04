Bắt “đạo chịch” cạy cốp xe máy lấy trộm hơn 52 triệu đồng

Ngày 6/4, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Công an phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Viết Dũng (SN 1988, trú tại phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 1/4, anh Đ.N.H điều khiển xe mô tô đến công viên khu vực bờ sông Hương đoạn đường Lê Duẩn (phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế) để tập thể dục. Lúc này, anh H để chiếc túi xách bên trong có 52,5 triệu đồng vào trong cốp xe mô tô.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố Hồ Viết Dũng.

Qua theo dõi phát hiện xe mô tô của anh H không có người trông coi, đối tượng Hồ Viết Dũng ra tay cạy cốp xe mô tô của anh H để lấy trộm số tiền trên.

Ngay sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, anh H liền trình báo Công an phường Thuận Hòa.

Qua điều tra, Công an phường Thuận Hòa xác định Hồ Viết Dũng là đối tượng đã cạy cốp xe lấy trộm tiền của anh H.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.