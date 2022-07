Hành trình phá án: 'Tú bà' buôn người trả thù đời chết trong tù vì HIV

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập ăn chơi thỉnh thoảng có đi chơi với các cô gái trẻ sau đó không thấy các cô gái xuất hiện trở lại. Thông tin này có giá trị đặc biệt khi trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tiếp có người dân đến cơ quan Công an báo về sự mất tích của con gái mình. Những cô gái trong vụ mất tích có tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ 20 đến 22 tuổi không có mối quen biết rộng rãi khi rời khỏi nhà không mang theo nhiều tiền. Vậy họ đã đi đâu? Nguyên nhân của việc mất tích đó là gì? Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức cuộc họp khi nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng những cô gái bị mất tích tuổi đời còn rất trẻ gây lo lắng, đau đớn cho người nhà nạn nhân, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ công tác đã vào cuộc, công tác điều tra nắm tình hình ở những địa bàn có liên quan. Khai thác thông tin về gia đình về cuộc sống của các nạn nhân trong thời gian gần đây đều không có điểm bất thường ngoài việc các cô gái này ngồi quán game nhiều giờ đồng hồ liền. Thế nên ban chuyên án nhận định khả nặng các nạn nhân đã bị những đối tượng xấu trên mạng internet lợi dụng. Tập trung vào nhận định đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã cử các trinh sát đến các quán internet nơi mà các cô gái có thể đến. Mặt khác, các trinh sát đến các tỉnh lân cận đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc để tìm kiếm thông tin nhưng tung tích của các nạn nhân vẫn "bạch vô âm tín". Trong khi đầu mối của vụ án chưa được làm sáng tỏ thì vào ngày 31/5/2012, cơ quan Công an lại nhận được một người nhà nạn nhân lên trình báo về việc con gái mình bị mất tích. Từ thực trạng trên, cùng với hoạt động trá hình trong những nhà nghỉ tương đối phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương đã mở nhiều cuộc truy quét tấn công các cơ sở kinh doanh có hoạt động mại dâm. Bởi rất có thể các cô gái bị mất tích thêm phần nhẹ dạ ham chơi dễ bị lôi kéo và tham gia các hoạt động này. Trong khi các trinh sát đang triển khai theo phương pháp nắm thông tin thì Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của đồn Công an Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về việc chị Phạm Thị H. (SN 1993, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) trình báo về việc mình các đối tượng xấu lừa lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc đồng thời mong muốn cơ quan Công an giúp mình liên lạc với gia đình đón về. Tin báo của Công an Đồng Đăng có lẽ là nút tháo gỡ vụ án tưởng chừng nhưng rơi vào ngõ cụt. Qua mạng internet H. đã quen với Vương Văn An (SN 1995, trú tại huyện Chí Linh, Hải Dương) với mục đích là lừa bán H. sang Trung Quốc, An đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ chị H. đến thị xã Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương chơi. Sau đó, với lý do cùng đi gặp bà chị để đòi tiền hắn đã đưa chị H. lên Lạng Sơn và đưa qua biên giới. Tại thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trong khi chị H. đang đi mua quần áo tại khu chợ thì hắn gọi điện cho đồng bọn ở bên kia biên giới về Việt Nam để đón người. Nhận thấy sự bất thường khi An liên tục nghe điện thoại đặc biệt là những biểu hiện của an suốt dọc đường đi, lợi dụng cơ hội An không để ý H. đã bỏ trốn. Sau khi lấy được lời khai của nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng họp án để đưa ra những biện pháp nghiệp vụ truy lùng đối tượng và lên kế hoạch vây bắt. Từ những thông tin về những đối tượng nghi vấn, các điều tra viên đến nhà các đối tượng trên và được người nhà cho biết nhóm đối tượng này vừa về nhà lấy đồ đạc rồi đi ngay. Điều tra viên nhận định rất có thể các đối tượng đang trên đường tẩu thoát, nhiều tổ công tác đã được huy động để truy bắt các đối tượng. Ngay trong đêm 1/5/2012, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được 3 đối tượng khi chúng đang trên đường chạy trốn. Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi đưa H. sang biên giới để bán lấy tiền. Thế nhưng với sự mất tích của các cô gái các đối tượng khai báo mình không liên quan, chối tội. Chỉ khi những chứng cứ cụ thể được đưa ra thì chúng mới cúi đầu nhận tội. Chúng khai nhận, trước đó đã bán 4 cô gái khác cho các quán đang kinh doanh về tẩm quất, massage tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và kẻ cầm đầu trong đường dây này là Vi Thị Nghĩa (SN 1977, trú tại Sơn Động, Bắc Giang) Nghĩa là chủ quán tẩm quất massage hoạt động trá hình tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Từ thông tin này ban chuyên án đã bàn kế hoạch để đấu tranh bắt giữ kẻ cầm đầu. Những ngày sau đó, các trinh sát được cử ra Móng Cái, Quảng Ninh và Lạng Sơn để nắm tình hình đồng thời dựng chân dung đối tượng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương đã gửi Công văn lên Bộ Công an đề nghị trao đổi với Công an Trung Quốc cùng phối hợp giải cứu các nạn nhân và bắt giữ đối tượng Nghĩa. Sau một thời gian làm việc và trao đổi với Công an Trung Quốc vào ngày 23/6/2012, Công an Trung Quốc đã giải cứu được các nạn nhân tại quán tẩm quất, massage tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây đồng thời đã bắt và bàn giao đối tượng Vi Thị Nghĩa cho Công an tỉnh Hải Dương điều tra, thụ lý. Vi Thị Nghĩa vốn sinh ra ở một huyện miền núi, tỉnh Bắc Giang. Nghĩa bập vào yêu từ rất sớm. Việc học dần dần chỉ là cái cớ để Nghĩa ở lại phố. Nhưng rồi Nghĩa cũng bị đuổi học vì học hành quá bết bát, chỉ thích chơi bời, yêu đương. Người yêu của Nghĩa thời điểm này là chàng thanh niên con một gia đình giàu nổi tiếng phố huyện. “Bỏ” con được một thời gian, Nghĩa lại ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Lần này, cô đã bị chính gã người yêu lớn tuổi, yêu chiều hết mực lừa bán sang Trung Quốc. Bị lừa bán vào động mại dâm, sau một thời gian đã “quen với công việc”, Nghĩa lọt vào “mắt xanh” một người đàn ông bản địa. Họ ở với nhau như vợ chồng và tính chuyện trả thù đời bằng cách về Việt Nam lừa các cô gái khác sang động mại dâm của mình để “bán vốn tự có”. Nếu không bị phát hiện nhiễm HIV do thời gian làm gái bán dâm, biết đâu Nghĩa có thể sẽ tu tỉnh để làm một nghề nào khác lương thiện hơn. Khi nhận được “bản án tử” Nghĩa bắt đầu điên cuồng trả thù đời. Người đàn bà này đã thiết lập cả một đường dây lừa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán dâm. Đến khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Nghĩa cùng đồng bọn đã lừa hàng chục cô gái sang Trung Quốc bán dâm. Động mại dâm trá hình quán massage do Nghĩa và chồng hờ cùng hùn vốn kinh doanh là địa điểm ăn chơi có tiếng ở TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Với suy nghĩ tự kỷ ám thị kiểu “đằng nào cũng chết”, Nghĩa đã không từ một thủ đoạn nào để “bành trướng” động mại dâm của mình. Đầu năm 2012, Nghĩa về Việt Nam bắt mối với Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, Hải Dương) đặt vấn đề nhờ Hải tìm “hàng” đưa sang động mại dâm của Nghĩa. Mỗi người đưa sang trót lọt, Nghĩa chia cho Hải từ 5 - 10 triệu đồng. Hải bàn và rủ Vương Văn An (17 tuổi, người cùng xã) tham gia. Nhờ bề ngoài bảnh bao, An thường xuyên lên mạng internet để làm quen và lừa các cô gái nhẹ dạ. Theo đó vào cuối tháng 3/2012, theo sự phân công Hải, An lên mạng làm quen với chị Hoàng Thị T. (ở Hải Dương) nghe theo lời dụ dỗ của An, T. đã bị các đối tượng đưa lên Lạng Sơn rồi đưa bị đưa qua đường tiểu ngạch tới quán của Nghĩa. Cũng với phương thức thủ đoạn như trên thì các đối tượng lừa được thêm 3 nạn nhân nữa cho đến chị Phạm Thị H. thì bị phát hiện, bắt giữ. Với tội lỗi đã gây ra, các đối tượng đã bị pháp luật nghiêm trị trong thời gian trong trại giam do không thể chống trọi được với sự đau đớn từ căn bệnh HIV, Nghĩa đã chết sau 5 tháng thụ án. Các đối tượng khác thì thực hiện bản án của mình tại trại giam và mong sớm trở lại cộng đồng để làm một công dân tốt, có ích. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? (Nguồn: ANTV).

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập ăn chơi thỉnh thoảng có đi chơi với các cô gái trẻ sau đó không thấy các cô gái xuất hiện trở lại. Thông tin này có giá trị đặc biệt khi trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tiếp có người dân đến cơ quan Công an báo về sự mất tích của con gái mình. Những cô gái trong vụ mất tích có tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ 20 đến 22 tuổi không có mối quen biết rộng rãi khi rời khỏi nhà không mang theo nhiều tiền. Vậy họ đã đi đâu? Nguyên nhân của việc mất tích đó là gì? Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức cuộc họp khi nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng những cô gái bị mất tích tuổi đời còn rất trẻ gây lo lắng, đau đớn cho người nhà nạn nhân, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ công tác đã vào cuộc, công tác điều tra nắm tình hình ở những địa bàn có liên quan. Khai thác thông tin về gia đình về cuộc sống của các nạn nhân trong thời gian gần đây đều không có điểm bất thường ngoài việc các cô gái này ngồi quán game nhiều giờ đồng hồ liền. Thế nên ban chuyên án nhận định khả nặng các nạn nhân đã bị những đối tượng xấu trên mạng internet lợi dụng. Tập trung vào nhận định đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã cử các trinh sát đến các quán internet nơi mà các cô gái có thể đến. Mặt khác, các trinh sát đến các tỉnh lân cận đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc để tìm kiếm thông tin nhưng tung tích của các nạn nhân vẫn "bạch vô âm tín". Trong khi đầu mối của vụ án chưa được làm sáng tỏ thì vào ngày 31/5/2012, cơ quan Công an lại nhận được một người nhà nạn nhân lên trình báo về việc con gái mình bị mất tích. Từ thực trạng trên, cùng với hoạt động trá hình trong những nhà nghỉ tương đối phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương đã mở nhiều cuộc truy quét tấn công các cơ sở kinh doanh có hoạt động mại dâm. Bởi rất có thể các cô gái bị mất tích thêm phần nhẹ dạ ham chơi dễ bị lôi kéo và tham gia các hoạt động này. Trong khi các trinh sát đang triển khai theo phương pháp nắm thông tin thì Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của đồn Công an Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về việc chị Phạm Thị H. (SN 1993, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) trình báo về việc mình các đối tượng xấu lừa lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc đồng thời mong muốn cơ quan Công an giúp mình liên lạc với gia đình đón về. Tin báo của Công an Đồng Đăng có lẽ là nút tháo gỡ vụ án tưởng chừng nhưng rơi vào ngõ cụt. Qua mạng internet H. đã quen với Vương Văn An (SN 1995, trú tại huyện Chí Linh, Hải Dương) với mục đích là lừa bán H. sang Trung Quốc, An đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ chị H. đến thị xã Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương chơi. Sau đó, với lý do cùng đi gặp bà chị để đòi tiền hắn đã đưa chị H. lên Lạng Sơn và đưa qua biên giới. Tại thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trong khi chị H. đang đi mua quần áo tại khu chợ thì hắn gọi điện cho đồng bọn ở bên kia biên giới về Việt Nam để đón người. Nhận thấy sự bất thường khi An liên tục nghe điện thoại đặc biệt là những biểu hiện của an suốt dọc đường đi, lợi dụng cơ hội An không để ý H. đã bỏ trốn. Sau khi lấy được lời khai của nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng họp án để đưa ra những biện pháp nghiệp vụ truy lùng đối tượng và lên kế hoạch vây bắt. Từ những thông tin về những đối tượng nghi vấn, các điều tra viên đến nhà các đối tượng trên và được người nhà cho biết nhóm đối tượng này vừa về nhà lấy đồ đạc rồi đi ngay. Điều tra viên nhận định rất có thể các đối tượng đang trên đường tẩu thoát, nhiều tổ công tác đã được huy động để truy bắt các đối tượng. Ngay trong đêm 1/5/2012, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được 3 đối tượng khi chúng đang trên đường chạy trốn. Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi đưa H. sang biên giới để bán lấy tiền. Thế nhưng với sự mất tích của các cô gái các đối tượng khai báo mình không liên quan, chối tội. Chỉ khi những chứng cứ cụ thể được đưa ra thì chúng mới cúi đầu nhận tội. Chúng khai nhận, trước đó đã bán 4 cô gái khác cho các quán đang kinh doanh về tẩm quất, massage tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và kẻ cầm đầu trong đường dây này là Vi Thị Nghĩa (SN 1977, trú tại Sơn Động, Bắc Giang) Nghĩa là chủ quán tẩm quất massage hoạt động trá hình tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Từ thông tin này ban chuyên án đã bàn kế hoạch để đấu tranh bắt giữ kẻ cầm đầu. Những ngày sau đó, các trinh sát được cử ra Móng Cái, Quảng Ninh và Lạng Sơn để nắm tình hình đồng thời dựng chân dung đối tượng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương đã gửi Công văn lên Bộ Công an đề nghị trao đổi với Công an Trung Quốc cùng phối hợp giải cứu các nạn nhân và bắt giữ đối tượng Nghĩa. Sau một thời gian làm việc và trao đổi với Công an Trung Quốc vào ngày 23/6/2012, Công an Trung Quốc đã giải cứu được các nạn nhân tại quán tẩm quất, massage tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây đồng thời đã bắt và bàn giao đối tượng Vi Thị Nghĩa cho Công an tỉnh Hải Dương điều tra, thụ lý. Vi Thị Nghĩa vốn sinh ra ở một huyện miền núi, tỉnh Bắc Giang. Nghĩa bập vào yêu từ rất sớm. Việc học dần dần chỉ là cái cớ để Nghĩa ở lại phố. Nhưng rồi Nghĩa cũng bị đuổi học vì học hành quá bết bát, chỉ thích chơi bời, yêu đương. Người yêu của Nghĩa thời điểm này là chàng thanh niên con một gia đình giàu nổi tiếng phố huyện. “Bỏ” con được một thời gian, Nghĩa lại ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Lần này, cô đã bị chính gã người yêu lớn tuổi, yêu chiều hết mực lừa bán sang Trung Quốc. Bị lừa bán vào động mại dâm, sau một thời gian đã “quen với công việc”, Nghĩa lọt vào “mắt xanh” một người đàn ông bản địa. Họ ở với nhau như vợ chồng và tính chuyện trả thù đời bằng cách về Việt Nam lừa các cô gái khác sang động mại dâm của mình để “bán vốn tự có”. Nếu không bị phát hiện nhiễm HIV do thời gian làm gái bán dâm, biết đâu Nghĩa có thể sẽ tu tỉnh để làm một nghề nào khác lương thiện hơn. Khi nhận được “bản án tử” Nghĩa bắt đầu điên cuồng trả thù đời. Người đàn bà này đã thiết lập cả một đường dây lừa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán dâm. Đến khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Nghĩa cùng đồng bọn đã lừa hàng chục cô gái sang Trung Quốc bán dâm. Động mại dâm trá hình quán massage do Nghĩa và chồng hờ cùng hùn vốn kinh doanh là địa điểm ăn chơi có tiếng ở TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Với suy nghĩ tự kỷ ám thị kiểu “đằng nào cũng chết”, Nghĩa đã không từ một thủ đoạn nào để “bành trướng” động mại dâm của mình. Đầu năm 2012, Nghĩa về Việt Nam bắt mối với Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, Hải Dương) đặt vấn đề nhờ Hải tìm “hàng” đưa sang động mại dâm của Nghĩa. Mỗi người đưa sang trót lọt, Nghĩa chia cho Hải từ 5 - 10 triệu đồng. Hải bàn và rủ Vương Văn An (17 tuổi, người cùng xã) tham gia. Nhờ bề ngoài bảnh bao, An thường xuyên lên mạng internet để làm quen và lừa các cô gái nhẹ dạ. Theo đó vào cuối tháng 3/2012, theo sự phân công Hải, An lên mạng làm quen với chị Hoàng Thị T. (ở Hải Dương) nghe theo lời dụ dỗ của An, T. đã bị các đối tượng đưa lên Lạng Sơn rồi đưa bị đưa qua đường tiểu ngạch tới quán của Nghĩa. Cũng với phương thức thủ đoạn như trên thì các đối tượng lừa được thêm 3 nạn nhân nữa cho đến chị Phạm Thị H. thì bị phát hiện, bắt giữ. Với tội lỗi đã gây ra, các đối tượng đã bị pháp luật nghiêm trị trong thời gian trong trại giam do không thể chống trọi được với sự đau đớn từ căn bệnh HIV, Nghĩa đã chết sau 5 tháng thụ án. Các đối tượng khác thì thực hiện bản án của mình tại trại giam và mong sớm trở lại cộng đồng để làm một công dân tốt, có ích. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? (Nguồn: ANTV).