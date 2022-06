Hành trình phá án: Đang nằm ngủ bất ngờ bị 'làm nhục'

Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, như 1 buổi sáng thường lệ bà con thôn Chung, xã thôn Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lại tất bật với công việc đồng áng, chợ búa cho 1 ngày mới. Một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt như muốn trốn tránh ánh mắt của bà con hàng xóm vội vàng đi xe về trụ sở Công an huyện. Người phụ nữ ấy là chị Lê Thị H. xã Khương Chính, huyện Vĩnh Tường vừa khóc chị H. vừa trình báo với cơ quan Công an về việc bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và cướp tài sản. Theo lời trình báo của chị Lê Thị H. đêm rạng sáng cùng ngày trong lúc đang ngủ tại nhà riêng thì bị nam thanh niên đội mũ len bịt mặt, đeo khẩu trang và gang tay đột nhập vào phòng ngủ của chị túm tóc lôi chị sang phòng bên cạnh rồi cưỡng hiếp. Sau đó, hắn lục soát và lấy đi 1 chiếc dây chuyền bạc, 1 chiếc nhẫn vàng tây, 1 điện thoại di động Nokia và tiếp tục dùng dao khống chế ép chị H. mở ví cướp đi số tiền 2 triệu 017 nghìn đồng và nhanh chóng tẩu thoát. Tiếp nhận đơn trình báo, ban lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo lực lượng điều tra, làm rõ vụ án, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất không để đối tượng phạm tội có thời gian xoá dấu vết, lẩn trốn cơ quan điều tra. Quá trình điều tra ban đầu tại nơi điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn, hiện trường không để lại thông tin dấu vết hay đồ vật gì liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên cơ quan chức năng đã xác định được hướng đối tượng phạm tội vào nhà nạn nhân bằng lối cửa trên tầng tum đi xuống. Vụ án xảy ra vào lúc đêm khuya khi quần chúng nhân dân đã đi ngủ, đối tượng đã sử dụng mũ len, bịp mặt, đeo gang tay để tránh hành vi phạm tội. Hơn nữa chị H. đang trong tình trạng hoảng loạn khiến việc mô tả lại chân dung hung thủ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi nghiên cứu đánh giá kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Vĩnh Tường đã lập chuyện án để tập chung lực lượng, sử dụng các biện pháp đồng bồ nhanh chóng điều tra, làm sáng tỏ. Manh mối duy nhất của vụ án là 1 chiếc dây chuyền bạc, 1 chiếc nhẫn vàng tây, 1 điện thoại di động Nokia của chị H. Tại tất cả các cửa tiệm cầm đồ, cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và lân cận cơ quan Công an không phát hiện vật chứng tiêu thụ. Những đối tượng có tiền án, tiền sự, những thanh niên hư hỏng được mời đến cơ quan Công an phục vụ cho công tác điều tra. Đặc biệt cơ quan chức năng tiến hành xác minh việc sử dụng thời gian của các đối tượng nghi vấn vào thời điểm xảy ra vụ án. Quá trình rà soát hàng trăm đối tượng trên địa bàn cơ quan Công an phát hiện có 8 đối tượng nghi vấn nổi lên cần tiến hành điều tra, xác minh triệt để. Qua xác minh nổi lên 1 đối tượng tên Trần Văn P. là một đối tượng có tiền án, tiền sự và vừa mới đi tù về cũng là người trong thôn rất có khả năng P. biết rõ hoàn cảnh gia đình chị H. nên P. được đưa vào đối tượng diện nghi vấn đặc biệt. Tuy nhiên, trong đêm xảy ra vụ án P. đã có bằng chứng ngoại phạm. Trong quá trình điều tra xác minh, cơ quan Công an đã phát hiện ra những tình tiết mới trong lời khai của P. Qua lời khai của P., trong một bữa rượu ngà ngà say hôm ấy, P. nói có một cô gái mới lấy chồng cùng thôn và chồng cô lại đi làm ăn xa. Sau đó, cả bọn cười đùa với nhau rồi nói có dịp sẽ trêu cô gái đấy. Tình tiết trong lời khai của P. đã mở ra nhiều hướng điều tra mới, các trinh sát mở rộng ra những người bạn trong bữa nhậu ngày hôm đó tại nhà P. Đồng thời lúc đó, có những thông tin từ quần chúng nhân dân cho biết, buổi chiều ngày 31/10/2013, một thanh niên mặt đỏ bừng có vẻ uống nhiều rượu ngồi ở quán nước nhà bà T. trong thôn, thỉnh thoảng lại đi vào nhà chị H. ngó nghiêng. Người thanh niên này giả vờ hỏi thăm về gia cảnh nhà chị H. Điều quan trọng là trong 3 người bạn của P. có một đối tượng đặc biệt hắn là Nguyễn Văn Thông (SN 1990, trú tại thôn Thượng, xã Tân Chính, huyện Vĩnh Tường) có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù. Hơn nữa trong mô tả của bà T. bán tiệm nước thì theo mô tả cũng giống đặc điểm của đối tượng này. Bằng sự quyết tâm và khẩn trương của Công an huyện Vĩnh Tường, đến sáng ngày 1/11/2013, Nguyễn Văn Thông đã bị triệu tập lên làm việc và buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thông khai, trong một bữa nhậu tại nhà bạn, nghe mọi người nói về chị H., một cô gái xinh đẹp mới làm dâu tại địa phương nhưng chồng lại hay đi làm xa nên hắn nảy sinh ý định đột nhập để hiếp dâm và cướp tài sản. Khoảng 23h30 ngày 30/10/2013, Thông đi dép lê, đội mũ len, đeo khẩu trang, cầm con dao dài 20 cm, găng tay và bật lửa đi đến nhà chị H. nhưng thấy khách của chị vẫn còn hát karaoke nên Thông ngồi chờ hết khách sẽ đột nhập. Khoảng 1h30 ngày 31/10/2013, khi thấy gia đình chị H. đã tắt điện đi ngủ, Thông bịt kín mặt, trèo tường đột nhập vào phòng ngủ, kề dao vào cổ, kéo nạn nhân xuống nhà ngang để cưỡng bức. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Thông cướp đi tài sản gồm 1 điện thoại Nokia 112; 01 sợi dây chuyền bạc; 01 nhẫn vàng tây và 2 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 17/4/2014, tại UBND xã Kim Xá, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thông 15 năm 6 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản và hiếp dâm", bồi thường thiệt hại cho nạn nhân tổng số tiền 13.500.000 đồng.

