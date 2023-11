TNGT 5 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố tài xế xe khách

Ngày 2/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Quách Đình Trọng

Quách Đình Trọng là lái xe khách trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 2h10 ngày 31/10 tại Km 70+830, Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Cấm - Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn làm 5 người chết, 10 người bị thương.

Khoảng 2h10 ngày 31/10, xe khách hợp đồng loại 16 chỗ mang BKS 14B-036.xx do tài xế Quách Đình Trọng điều khiển, khi lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã bất ngờ va chạm với xe ôtô đầu kéo mang BKS 98C-016.xx kéo theo rơ-moóc do tài xế N.V.T. (38 tuổi, trú tại Bắc Giang) điều khiển, đỗ cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ôtô đầu kéo mang BKS 77H-041.xx kéo theo rơ-moóc do tài xế Nguyễn Thành B. (27 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường dốc, cua, trời tối nên tài xế xe khách đã tông vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới. Kết quả test nhanh cho thấy 3 tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể.

Ngay ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng là lái xe khách trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên.

Ngày 1/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm trong vụ tai nạn giao thông trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình. Xe này chỉ có dữ liệu đến 4h59 ngày 30/10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Xe ô tô khách 16 chỗ có biển kiểm soát 14B-036.57, đăng ký nền vàng, nhãn hiệu Hyundai, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Xuân Lộc, địa chỉ 72 Trần Cao Vân, T3 K2, Hồng Hà, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Xe kiểm định lần gần nhất ngày 29/8/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1401D - tỉnh Quảng Ninh, hạn kiểm định hết ngày 28/8/2024.