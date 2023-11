TNGT 5 người chết ở Lạng Sơn và loạt vụ tai nạn thảm khốc

Tai nạn xe khách, 5 người chết:Vụ tai nạn xảy ra vào 2h10 ngày 31/10, tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A. Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 đâm vào đuôi xe sơmi rơmooc chở xi măng hỏng máy đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm xe container đang đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 10 người được đưa đi cấp cứu; 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân được xác định, xe khách khi tới đoạn đường trên là dốc cua, trời tối lại không có đèn đường nên đã tông vào đuôi bên trái xe container đang đỗ bên đường. Kết quả test nhanh cho thấy 3 tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể. Tai nạn xe khách khiến 5 người chết ở Đồng Nai: Rạng sáng 30/9, một chiếc xe giường nằm thuộc quản lý của nhà xe Thành Bưởi, do tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi) điều khiển, đã va chạm với ôtô 16 chỗ trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đình Quán, khiến 5 người tử vong. Khi vụ va chạm được điều tra, trách nhiệm của nhà xe Thành Bưởi cũng được đưa vào xem xét khi tài xế trước đó đã bị CSGT tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng, nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện. Va chạm giữa xe ben và xe con khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong: Vào chiều 12/8/2023, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận huyện Chư Pưh (Gia Lai) khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế xe ben chủ quan, thiếu quan sát. Trong quá trình vượt xe con (xe chở thành viên đội tuyển HAGL), tài xế xe ben Đinh Tiến Bình (36 tuổi), để tránh xe tải chạy chiều ngược lại, đã đánh lái về bên phải và đâm vào xe ôtô con. Ô tô con sau đó bị kéo lê theo đầu xe ben rồi đâm vào xe tải ở chiều ngược lại. Tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến 3 người thiệt mạng tại Bắc Giang: Khoảng 23h30 ngày 2/6, tại địa bàn phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ôtô mang BKS 98A-499.44 với xe máy BKS: 98B2-755.90. Xe máy do anh N.Q.T (SN 1974) chở theo vợ là chị D.T.Q (SN 1978) và con gái (SN 2009). Vụ va chạm giữa hai xe đã khiến 3 người trên xe gắn máy đều tử vong tại chỗ, các phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Sáng 3/6, Công an TP Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Đức Thịnh. Tài xế lái xe ôtô bị đề nghị truy tố với khung hình phạt 7-15 năm tù về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015. Ô tô tông liên hoàn 17 xe máy, nhiều người bị thương ở Hà Nội: Chiều 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội), xảy ra vụ ôtô tông hàng loạt xe máy trên đường Võ Chí Công. Vụ việc được ghi nhận có hàng chục người bị thương, khoảng 17 xe máy bị hư hỏng nặng. Theo điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960) đạp nhầm chân ga dẫn đến va chạm với hàng loạt phương tiện khác. Theo kết quả giám định, lái xe không sử dụng bia rượu hay các chất kích thích khi lái xe. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải.

