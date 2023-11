TNGT 5 người tử vong, 10 người bị thương ở Lạng Sơn: Ai chịu trách nhiệm?

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ Công an yêu cầu, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó chú trọng làm rõ thời gian lái xe, trách nhiệm của lái xe trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; trách nhiệm của chủ phương tiện...

Xe ô tô 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình. Xe này chỉ có dữ liệu đến 4h59 ngày 30/10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ.

Với xe đầu kéo BKS 98C-016.45, vào thời điểm 2h12, tốc độ của xe là 50 km/giờ, trước đó 10 giây xe có tốc độ 47 km/giờ.

Xe ô tô khách 16 chỗ có biển kiểm soát 14B-036.57, đăng ký nền vàng, nhãn hiệu Hyundai, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Xuân Lộc, địa chỉ 72 Trần Cao Vân, T3 K2, Hồng Hà, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Xe kiểm định lần gần nhất ngày 29/8/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1401D - tỉnh Quảng Ninh, hạn kiểm định hết ngày 28/8/2024.