Vụ TNGT 5 người chết: Khởi tố tài xế xe khách Thành Bưởi

Ngày 2/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Hoàng Văn Tính là tài xế xe khách Thành Bưởi đã điều khiển phương tiện gây tai nạn với xe 16 chỗ khiến 5 người chết, 4 người bị thương .

Tài xế Hoàng Văn Tính. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 2h25, ngày 30/9, Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô khách mang biển số 50F-004.83, lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến km 48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, đã va chạm vào ô tô loại 16 chỗ, biển số 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến tài xế Cảnh và 4 hành khách tử vong; 4 người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Xe khách Thành Bưởi sau va chạm.

Nguyên nhân xảy ra vụ TNGT nói trên, ban đầu được xác định là do tài xế Hoàng Văn Tính điều khiển phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ và lấn trái đường rồi va chạm với ô tô du lịch 16 chỗ ngồi, khiến 5 người chết và 4 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán đang tiếp tục điều tra, mở rộng.