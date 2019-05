Thi thể vùi trong bêtông: “Vụ án phức tạp, nhiều người liên quan”

(Kiến Thức) - Báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về vụ án phát hiện 2 thi thể phi tang trong khối bê tông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người.

2 thi thể vùi trong bê tông và đã hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa thi thể về an táng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng Ban chuyên án. Ngày 21/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác nghiệp vụ và giám định các dấu vết thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định chính xác hai nạn nhân trong vụvà đã hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa thi thể về an táng.

Trong chiều qua 20/5, UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp khẩn với Ban chuyên án. Theo đánh giá của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Nhóm phụ nữ liên quan đến vụ án mạng đã từng di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nên công an cần phải tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ, lấy lời khai các nghi can để có thông tin đầy đủ, chính xác. Vì vậy, cơ quan công an chưa thể họp báo, tránh việc công bố thông tin quá vội vàng.

Phạm Thị Thiên Hà (bên trái) được xác định là nhóm trưởng giáo phái lạ và chủ mưu vụ giết người. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng Ban chuyên án 100 triệu đồng, tặng bằng khen cho 3 tập thể gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự, phân viện phía nam (Bộ Công an) và phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), 1 cá nhân Phòng CSHS Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng thưởng nóng và tặng giấy khen đột xuất cho nhân viên khách sạn, trưởng ban quản lý khu dân cư Tiamo (TP. Thủ Dầu Một), một cán bộ Công an phường Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, “giữ chân” nhóm nghi can trong vụ án 2 thi thể bị vùi trong bê tông vào rạng sáng 18/5.

Lực lượng chức năng phá bồn nước bị đổ bê tông để đưa thi thể nạn nhân được phát hiện đầu tiên ra ngoài. Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án tạm giữ: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang, tên thường gọi trong nhóm là Thanh). Nhóm nghi can này có liên quan đến vụ 2 thi thể bị phi tang ở căn nhà thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Nạn nhân thứ 2 sau đó cũng được tìm thấy.

Nhóm nghi can khai Phạm Thị Thiên Hà là nhóm trưởng đang theo tu luyện môn giáo phái lạ. Sau khi bán căn nhà ở quận Tân Phú (TP HCM) thì Hà dọn hết đồ dùng thiết yếu lên chiếc xe 7 chỗ và biến chiếc xe này thành “căn phòng di động”. Hà thường dùng chiếc xe ô tô 7 chỗ chở cả nhóm đi tu luyện ở Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Dương.

Liên quan đến vụ án này, bước đầu các nghi can khai nhận ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An) nhảy lầu tự tử khi nhóm này tu luyện ở Vũng Tàu do thấy "phần quỷ" trong người lấn át.