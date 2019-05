Thi thể vùi trong bê tông: Bất ngờ với kết quả khám nghiệm tử thi

(Kiến Thức) - Theo kết quả khám nghiệm, thi thể nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) bị bầm, tụ máu ở hai bên cổ và lớp da vùng ngực. Kết quả này "tố cáo" lời khai của nhóm nghi can cho rằng nạn nhân chết do nhảy lầu tự tử.