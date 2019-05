Công viên nước Hồ Tây đông nghịt người ngày nắng nóng

Dưới nền nhiều độ ngoài trời có lúc lên đến ngoài 40 độ C, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ ngày cuối tuần để đưa gia đình, người thân của mình tới công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt". Ghi nhận trong 2 ngày cuối tuần (từ ngày 18 đến 19/5) công viên nước Hồ Tây đông nghịt người. Đại diện truyền thông của công viên nước Hồ Tây cho biết, do thời tiết Hà Nội nắng nóng kéo dài, nên người dân tận dụng ngày nghỉ để đưa gia đình mình tới đây để tắm mát, giải nhiệt. "Dự kiến trong 2 ngày cuối tuần này, công viên nước Hồ Tây đón gần 1 vạn khách, đây là lượng khách lớn so mới những ngày bình thường, bởi thời gian này Hà Nội đang xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài", vị này nói. Nụ cười thích thú của một em nhỏ khi được phụ huynh cho đi tắm để "giải nhiệt" ngày nắng nóng. Theo dự báo thời tiết, hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết Hà Nội trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ dao động 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Tại một góc hồ Tây, hoạt động "giải nhiệt" ngoài trời trong những ngày nắng nóng cũng diễn ra khá sôi nổi mỗi khi chiều dến.

