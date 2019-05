2 thi thể vùi trong bê tông: Nạn nhân bán nhà để tu luyện

Sáng 20/5, ông Trần Đức Giáp (50 tuổi) cùng cháu tên Trần Hồng Quân lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc để xác định nạn nhân tên Trần Đức Linh, 1 trong 2 nạn nhân vụ xác người đổ bê tông trong căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo ông Giáp, qua kiểm tra dấu vân tay, công an xác nhận nạn nhân Linh chính là người thân trong gia đình. Do lời khai các nghi phạm có một số mâu thuẫn, công an giữ xác lại để làm rõ thêm một số chi tiết và bàn giao lại gia đình đưa về quê vào ngày mai.

“Đúng là anh trai tôi thật rồi. Từ khi rời quê hương đi biền biệt, tôi cứ nghĩ anh trai đang làm việc ở mảnh đất nào đó chưa có điều kiện về thăm quê. Nay nhận hung tin này, tôi quá đau buồn, anh trai đã bỏ tôi và các con ra đi thật rồi”, ông Giáp nói rồi òa khóc.