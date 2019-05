Yêu cầu kỷ luật “buộc thôi việc” với nữ giáo viên đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2

Thông tin mới nhất vụ nữ giáo viên đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2, chiều 20/5, lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng cho biết, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng – Dương Đình Ổn đã yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan tổ chức họp kỷ luật buộc thôi việc đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang, người đã đánh liên tiếp vào đầu học sinh lớp 2. Đồng thời, Hội đồng kỷ luật trường sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của cô Phạm Thị Vân, là giáo viên chủ nhiệm nhưng tham gia đánh học trò, để xử lý kỷ luật.



Cụ thể, theo Thông báo khẩn số 221/TB-UBND của UBND quận Hồng Bàng do Chủ tịch quận – ông Dương Đình Ổn ký về việc tiếp tục xử lý vi phạm đối với giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan nêu rõ: “Ngày 10/5, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang bằng hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác 1 tháng để cô Trang tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tình yêu thương trẻ và nâng cao nhận thức của bản thân; đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí tham gia chủ nhiệm 1 năm đối với cô giáo Trang là chưa nghiêm, chưa đúng tính chất và mức độ hành vi vi phạm.

Trường tiểu học Quán Toan.

Sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vụ việc, cô Trang không chỉ đánh học sinh Hoàng Gia Đức (học sinh lớp 2A7) mà nhiều lần đánh các học sinh khác. Hành vi mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khẳng định: “Hành vi trên đã gây bức xúc, phẫn nộ trong học sinh, phụ huynh và nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự nhà trường, quận và thành phố trong khi quận và thành phố đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chống bạo lực học đường, nâng cao đạo đức nhà giáo. Sau sự việc, bản thân giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang không tích cực, kịp thời đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi học sinh và phụ huynh em Hoàng Gia Đức để khắc phục sai phạm của mình, giải quyết dứt điểm vụ việc. Vì vậy, việc xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức “cảnh cáo” là chưa nghiêm, chưa đúng tính chất và mức độ hành vi vi phạm”.

Mời quý vị độc giả xem video: Cô giáo dùng thước đánh, tát học sinh lớp 2 thậm tệ:

Để đảm bảo xử lý khách quan, công bằng nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kịp thời ổn định hoạt động của trường Tiểu học Quán Toan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật giáo viên Trang với hình thức “Buộc thôi việc”.

Về hành vi của cô giáo chủ nhiệm lớp 2A7 Phạm Thị Vân khi tham gia đánh học sinh, theo thông báo của UBND quận, cô này đã vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu, Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm của cô Vân để xử lý kỷ luật đúng quy định. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi phụ huynh, học sinh lớp 2A7; tiếp thu ý kiến từ phụ huynh nhằm chấn chấn chỉnh tác phong, hành xử sao cho đúng và chuẩn mực nhà giáo.

Đối với Ban giám hiệu nhà trường, UBND quận yêu cầu phòng Nội vụ quận Hồng Bàng hướng tham mưu quận tổ chức kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu, Hiệu trưởng theo quy định.

“Phòng GD&ĐT quận rút kinh nghiệm sự việc trên đối với đội ngũ giáo viên trong toàn quận; tiếp tục quán triệt các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận chú trọng phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Các trường cần khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh; luôn có ý thức và trách nhiệm giữ gìn truyền thống, hình ảnh, uy tín, danh dự “người thầy”; luôn “tự soi”…”, thông báo nêu rõ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Được biết, ngày 21/5, Ban giám hiệu nhà trường sẽ họp để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo 2 nội dung trên.

Trước đó, chiều 16/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – Nguyễn Văn Tùng cùng với lãnh đạo các đơn vị thành phố, quận Hồng Bàng đã trực tiếp đến Trường tiểu học Quán Toan để nghe báo cáo và trực tiếp có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc trên.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – Nguyễn Văn Tùng cho rằng, trong thời gian qua thành phố đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh toàn ngành giáo dục trên địa bàn nhưng xảy ra vụ việc như vừa qua là rất không tốt đối với thành phố và ngành giáo dục.

"Tôi đề nghị kiểm tra lại việc xử lý kỷ luật đối với cô Trang, phải xem xét xử lý với hình thức cao nhất, kể cả buộc thôi việc. Bên cạnh đó phải tiếp tục xem xét kỷ luật cô giáo Vân trong đoạn video cũng có hành vi đánh học sinh." - ông Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Tùng yêu cầu UBND quận Hồng Bàng tiếp tục kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể Ban giám hiệu Trường tiểu học Quán Toan cũng với hình thức cao nhất theo quy định.

"Chúng ta phải xử lý điểm sự việc này, không thể chấp nhận việc chỉ đạo mãi mà vẫn như thế này được”, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nói và đề nghị Công an thành phố tiếp tục kiểm tra, theo dõi sức khỏe của cháu Đức để xử lý theo quy định và GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phải tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành, sau khi có kết luận xử lý phải công khai trong toàn ngành để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm sâu sắc”, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/5, một phụ huynh đã đăng tải nội dung cùng đoạn clip “vạch trần” những cái bạt tai khiến nhiều người bức xúc. Đoạn clip dài hơn 11 phút ghi lại những cảnh giáo viên liên tiếp tiếp tát vào mặt, đầu và cầm thước dài khoảng gần 1m đánh nhiều học sinh. Trong đó 2 nam học sinh phải bật khóc, tay ôm chỗ đau. Không dừng lại ở đó, một nữ giáo viên khác sau khi bước vào lớp cũng tát một học sinh. Hình ảnh trên diễn ra trong buổi kiểm tra học kỳ 2, tại lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Cô giáo trong clip là chị Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8). Đây chính nữ giáo viên từng bị báo chí phản ánh là bạt tai, đánh vào chân học sinh Hoàng Gia Đức (lớp 2A7) khiến em Đức đỏ tấy chân và vùng thái dương. Tuy nhiên, từ hình ảnh cho thấy thực tế, không chỉ em Đức mà thêm hàng loạt em học sinh khác cũng bị nữ giáo viên này tát liên tiếp vào mặt, vào đầu.