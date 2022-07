Phó Trưởng phòng CSTHAHS và HTTP tỉnh An Giang nhận quyết định chờ nghỉ hưu

Theo cổng thông tin Công an tỉnh An Giang, mới đây, đơn vị đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với thượng tá Đào Văn Buồi – Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ghi nhận những đóng góp của thượng tá Đào Văn Buồi trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Công an An Giang, dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng luôn giữ phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành, ý thức trách nhiệm với Đảng, với Ngành, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với thượng tá Đào Văn Buồi. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng mong muốn sau khi nghỉ hưu t hượng tá Đào Văn Buồi vẫn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, truyền đạt những kinh nghiệm công tác cho lớp cán bộ kế tiếp, luôn có những đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương nơi cư trú.

Tại buổi lễ, thượng tá Đào Văn Buồi - Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong suốt quá trình công tác, đã tạo điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức vào thành tích, chiến công chung của Công an An Giang.